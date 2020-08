Kaartenfestival zonder goals: schopwedstrijd tussen STVV en KV Oostende eindigt onbeslist

TTV

24 augustus 2020

22u33 2 STVV STV STV 0 einde 0 KVO KVO KV Oostende

Een leeg, kletsnat Stayen op een maandagavond – ’t was niet het toneel voor een onvergetelijke wedstrijd. Thuismascotte ‘Binkie’ deed met zijn trommel zijn best om er de sfeer in te brengen, maar de ritmische begeleiding was eerder ergerlijk dan stimulerend. Op het veld schopten STVV en KVO er lustig op los – na een evenwichtige eerste helft stonden vier spelers met geel achter hun naam. Teixeira was de domste van de hoop – hij kegelde Sakala totaal onnodig nabij de middellijn in de eigen dug-out en kon gaan douchen. Stayen had veel weg van een speeltuin. Met ref Geldhof die de kindertjes allesbehalve in de hand had.

De numerieke meerderheid gaf KV Oostende uitzicht op een eerste puntengewin, ondanks twee onderhoudende matchen met goed voetbal had de kustploeg dit seizoen nog niets gepakt. ’t Was na de rust evenwel veel van hetzelfde: overtredingen, luid geschreeuw en geruzie, maar weinig voetbal, dreiging of doelkansen. Twintig minuten voor inrukken dé kans voor Oostende, dat na tussenkomst van de VAR een penalty kreeg voor een trekfout op Theate. Skulason trapte op de paal –de IJslander liet een unieke optie op drie punten onbenut. Een misser die de kustploeg duur kwam te staan – enkele minuten later werd Bataille met een tweede geel van het veld gestuurd na een vermeende fout op Suzuki.

Kaarten vliegen in het rond

De minuten tikten weg, de kaarten vlogen in het rond. Enkel Suzuki bleef gespaard ondanks negentig minuten slaan, schoppen en schreeuwen. Eén rode kaart en negen gele deelde Geldhof uit, inclusief eentje voor KVO-coach Blessin en de keepertrainer van STVV. Geen van beide ploegen hield finaal een goed gevoel over aan een aparte wedstrijd, waarin kwaliteit ver te zoeken was. KVO pakt een eerste punt, maar doet zichzelf daarmee voor de derde week op rij tekort. ‘Binkie’ bleef trommelen tot in de blessuretijd, maar ook hij ging namens de Kanaries niet echt met een topgevoel naar huis.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.