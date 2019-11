K11 plant aanval tegen BeNeLeague: naar competitie met 20? NVK/ESK

29 november 2019

03u00 0 Jupiler Pro League Terwijl de G5 de BeNeLeague bestuderen, plannen de kleine clubs een tegenoffensief. Ze zoeken een meerderheid om naar een competitie met 20 clubs te gaan.

Als de BeNeLeague er ooit zou komen, zou dat de doodsteek betekenen voor veel kleinere clubs. Het is één van de ­redenen waarom de K11, de elf kleinere ploegen van 1A, deze week vergaderden over hun toekomst.

Eén van de manieren waarop ze hun ­eigen voortbestaan willen verzekeren, is door een competitiehervorming. De K11 wil naar één profcompetitie van twintig ploegen, zonder play-offs. In mei lag dat ook al op tafel, maar geen enkel voorstel haalde de nodige meerderheid van 80 procent. Voor een volgende hervorming is er echter slechts een tweederdemeerderheid nodig. ­Bovendien heeft het idee nu meer steun. Daar waar de acht clubs van 1B zes maanden geleden bijna unaniem een competitie met twintig afkeurden – omdat er vier van hen uit het profvoetbal zouden verdwijnen – lijken ze nu wél mee te gaan in het verhaal van de K11.

Niet langer kansloos

Dat hangt samen met de onderhandelingen over het mediacontract die er aan zitten te komen. De grote clubs zouden een veel groter stuk van de taart claimen. Komt daarbij dat 1B voor haast alle betrokken clubs een kerkhof is: het gecumuleerde verlies gaat er om meer dan 40 miljoen euro.

Op papier is een tweederdemeerderheid haalbaar. Elke G5-club heeft drie stemmen, de K11 heeft er twee, de tweedeklassers één. Dat wil zeggen dat als elk ‘kleintje’ voor een competitie van 20 stemt, ze precies de drempel halen.

Maar niet iedereen springt op de kar. Charleroi, Oostende en Antwerp zijn twijfelgevallen. De K11 rekent erop dat er bij de G5 een appel uit de kast valt. Club Brugge was in het verleden nooit een minnaar van de play-offs en twee weken geleden zei Standard-voorzitter Venanzi nog in deze krant: “We waren nooit voorstander van dit format. Wij hadden een terugkeer naar een klassieke competitie voorgesteld.”

Er wordt momenteel dan ook aardig ­gelobbyd, want elke stem kan beslissend zijn. De BeNeLeague is nog niet voor morgen en ondertussen moet ­iedereen nog wel even in eigen land voetballen. Al of niet met play-offs, that’s the question.

