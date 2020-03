K11 pareert Coucke (“Je kan niet feller op korte termijn denken”) en pleit voor competitie met 18 JBE/ODBS

27 maart 2020

18u05

Bron: VTM NIEUWS 0

Groot loodrecht tegenover klein in ons voetbal. Terwijl Marc Coucke deze ochtend in het VTM-programma ‘Blijf in uw Kot’ pleitte om nog te wachten om onze competitie op te geven (“Ik ben er zeker van dat mensen voetbal willen zien en die ontspanning nodig hebben”), staan de K11 daar haaks tegenover. David Meekers, de boodschapper rond de open brief die de elf ‘kleine’ clubs (K11) deze namiddag verstuurden: “Je kan niet feller op korte termijn denken”, stelt de voorzitter van Sint-Truiden in een Skype-interview met VTM NIEUWS. “Alle grote evenementen worden stilgelegd, wat zou onze competitie dan nog wel moeten doorgaan? Dit seizoen is in deze coronasituatie niet meer belangrijk. Hoe en wanneer gaan we het komende seizoen aanvangen, dat moet nu de vraag zijn. ”

Meekers pleit voor competitie met 18 clubs:

Op de vraag van een miljoen, hoe de huidige competitie dan moet afgehandeld worden, heeft ook Meekers geen pasklaar antwoord. “Eigenlijk zijn er zonder die 30ste speeldag geen prijzen aan de meet. Maar we moeten toch het gezond verstand durven gebruiken: de huidige rangschikking is wat ze is en daar moet je ook de consequenties aan vasthechten. In dit geval ook: met 18 ploegen volgend seizoen starten. Dat is werkbaar. Misschien wel 20 ploegen, maar dat lijken me dan weer te veel wedstrijden. Dat is een debat voor de Pro League op het juiste moment. Maar dat kan alleen maar gevoerd worden als we klaar zijn met deze competitie. We hebben er dus alle belang bij dat we daar zo snel mogelijk zekerheid over hebben.”

Lees ook: Kleine clubs schrijven brief naar Pro League: “Nog voetballen zou enkel extra kosten betekenen”

Lees ook: De bekommernissen van Pro League-voorzitter Peter Croonen: “Nu stoppen kan voor bloedbad zorgen” (+)