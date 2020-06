K11 hoopt nog altijd op 1A met 18 clubs en wil vergadering Pro League van vrijdag verplaatsen

11 juni 2020

05u33 0 Jupiler Pro League De K11, de officieuze vereniging van de elf ‘kleinste’ eersteklassers, verzamelde gisteren om 18u in de gebouwen van de voetbalbond. Het doel: de violen stemmen voor de Algemene Vergadering van de Pro League.

De voorstellen van Vincent Goemaere werden besproken. De voorzitter van Cercle Brugge zette zichzelf afgelopen weekend nadrukkelijk op de kaart als verzetsleider tegen de macht van de traditionele topclubs in het Belgisch voetbal. Goemaere wil naar een eerste klasse van twintig clubs. Een uitbreiding van 1B met beloftenploegen. Drie onafhankelijke bestuurders in de Raad van Bestuur van de Pro League. En een afschaffing van het meervoudig stemrecht, waarbij topclubs drie ­stemmen hebben, de K11 twee, en de tweedeklassers één.

Al snel werd duidelijk dat de ballon die Goemaere opliet over de competitiehervorming te gemakkelijk doorprikt kan worden. Een hoogste afdeling met twintig teams biedt wel een oplossing voor de juridische problemen met Waasland-Beveren, Beerschot en OH Leuven. Maar binnen de twee maanden acht beloftenteams integreren in 1B? Onderhandelen over een nieuwe ­verdeelsleutel van het tv-geld, waarbij de koek nog meer gedeeld wordt? En gaat Eleven, de nieuwe rechtenhouder, wel akkoord met een formule zonder play-offs? Het ligt allemaal gevoelig. Los daarvan wordt het niet op prijs gesteld dat witte ridder Goemaere vooral cavalier seul heeft gespeeld.

OH Leuven gedecimeerd

Dat wil niet zeggen dat alle plannen voor een nieuwe competitiehervorming nu naar de vuilbak gaan. De K11 houdt rekening met een scenario waarin Waasland-Beveren straks gelijk zou krijgen van de Belgische Mede­dingingsautoriteit of het BAS. Daarom stuurden de kleinere clubs gisterenavond laat nog een mail naar het ­management van de Pro League met de vraag de Algemene Vergadering van morgen te verzetten naar 23 juni. Dan heeft het BAS al een uitspraak gedaan. Als Waasland-Beveren als zeventiende club in eerste klasse mag blijven, staat de deur helemaal open voor een hervorming naar 18 clubs. Zeker nu OH Leuven gedecimeerd aan de ­promotiefinale lijkt te moeten beginnen.

Ondertussen blijft de vaststelling overeind dat de K11 de voorbije maanden in verschillende dossiers al te gemakkelijk uit elkaar is gespeeld. De belangen ­lopen vaak te ver uit elkaar. Charleroi leunt steeds meer richting de G5. Antwerp verzet zich tegen de gevestigde orde, maar voelt door zijn grote potentieel dan weer aan als een bedreiging voor veel ploegen uit de rechterkolom. Clubs als Zulte Waregem en KV Kortrijk weten niet goed of ze naar boven of naar beneden moeten kijken.

Maar bij de slimste clubleiders van de K11 dringt het besef door dat ze zich veel meer moeten verenigen om in de toekomst nog enige inspraak te hebben in het beleid van het profvoetbal. Een extra lid afvaardigen in de Raad van ­Bestuur zou op dat vlak een symbolische eerste stap zijn.

