Junior Edmilson opnieuw uitblinker bij Standard, met dank aan Sá Pinto

22u41 0 BELGA Jupiler Pro League Schrijf het op: Junior Edmilson est de retour. Samba-moves, passeerbewegingen, fris in het hoofd en nu ook defensieve werkkracht. Vooruitgang gemaakt onder Sá Pinto.

Een paar minuten was de wedstrijd bezig - Sá had al een kans in de handen van Bolat gekopt - toen Edmilson zich doorzette op zijn rechterflank. Elastieken benen, van de sokken gelopen door Borges. Het is dat scheidsrechter Van Driessche er geen fout inzag of Standard had een strafschop kunnen krijgen.



Edmilson is een voetballer met een hoek af op het veld. Dribbels waarvan hij wellicht zelf niet altijd weet waar ze naartoe gaan. Minzame jongen daarbuiten. Daarom was het verrassend dat hij eind augustus afhaakte voor de wedstrijd van Standard in Brugge. Officieel met een blessure. Maar de Braziliaanse Belg zou geprobeerd hebben om een transfer te forceren. Weg van de Rouches, weg uit Luik. Naar zonnigere bestemmingen.



Uiteindelijk bleef Edmilson bij Standard - zij zagen met Dossevi, Raman en Belfodil al drie aanvallend ingestelde spelers vertrekken. De Rouches rekenden op zijn onvoorspelbaarheid. De flankspeler kan een wedstrijd beslissen met één flits. Alleen werd Edmilson begin september een week lang in het ziekenhuis opgenomen met een maag -darmbloeding. Helemaal verslapt - iets dat hij graag en duidelijk liet merken op Instagram tot onvrede van mensen binnen de club. Speler met een handleiding. Wat volgde was een wekenlange revalidatie. Hard werken. Voor, tijdens en na de training. Tegen Anderlecht begin oktober mocht Edmilson invallen, na de interlandbreak begon hij opnieuw in de basis tegen Kortrijk. Op krachten gekomen. Daar al liet hij zien een meerwaarde te zijn voor dit Standard. Net als vrijdag in Moeskroen, scorend en beslissend voor de Rouches.

En ook vandaag zagen we flarden van zijn talent. Er was de strafschopfase, maar Edmilson liet zich ook opmerken met een paar gevaarlijke rushes. Het verschil proberen maken met zijn snelheid bal aan de voet. Technisch verfijnd, body gekweekt de laatste seizoenen. Niet vies om zijn verdedigend werk te doen, 't is ooit anders geweest. Bij Sá Pinto moet iedereen werken, ook de 'salonvoetballers'. Die ethiek heeft de Portugees erin gepompt. Maar ook Edmilson kon er niet voor zorgen dat Standard de drie punten pakte op de Bosuil. De knal van Marin - de beste mogelijkheid voor de Rouches - spatte uiteen op de lat. Tien minuten voor tijd werd de flankaanvaller vervangen. Weggezakt na de rust in aanvallend opzicht, maar wel zijn taken blijven uitvoeren. De laatste maanden opnieuw wat stappen vooruit gezet in zijn ontwikkeling. Toveren als het kan, lopen als het moet.

