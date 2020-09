Juklerod loodst tienkoppig Antwerp met twee goals en een assist voorbij STVV YP/MVS

13 september 2020

18u01 10 STVV STV STV 2 einde 3 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League 4 op 12 wordt 7 op 15. Dat staat al een pak mooier, niet, Antwerp? Nochtans had de Great Old - zónder Lamkel Zé -tegen een leuk voetballend STVV allesbehalve overschot. Simen Juklerød bezorgde de Great Old in minuut 88 de overwinning.

‘4 op 12 wordt 5 op 15. Antwerp - zónder Lamkel Zé -raakte tegen een weliswaar leuk voetballend STVV niet verder dan een puntendeling. Is het glas van de zelfverklaarde titelpretendent nu half leeg of half vol? Zegt u het maar.’ Op minuut 88 was dít de inleiding boven dit verslag. Dat we het alsnog moesten herschrijven, heeft Antwerp te danken aan een Noorse flank in een begenadigde dag. Maar we beginnen bij het begin.

48 seconden. Welgeteld 48 seconden duurde de hoop van Antwerp FC om vanmiddag een clean sheet te houden op STVV. In het duel der vogels waren de Kanaries duidelijk vroeger wakker dan de Bosuilen. Na een heel mooie, verticale aanval verscheen Lee in enkele tellen voor Butez, hij werkte leep af. 1-0 voor Sint-Truiden, de match moest nog beginnen.

Rewind. Iets meer dan 24 uur eerder, zaterdagmiddag 15u30. In Deurne-Noord verzamelt de wedstrijdselectie van Ivan Leko voor een laatste training, nadien, om 19u15, gaat het de bus op richting Hasselt. Antwerp FC gaat op afzondering, maar doet dat zonder... Didier Lamkel Zé. Over het hoe en waarom hiervan leest u morgen in uw krant.

Maar Lamkel Zé mocht dus niet mee. In zijn plaats startte De Pauw tegen STVV. Minder snel en getalenteerd, maar goed. Veel alternatieven heeft Leko niet. Manuel Benson was ook nog een optie geweest, maar die bleef 90 minuten aan de bank gekluisterd.

Even voorbij het kwartier kwamen de bezoekers langszij toen Juklerød knap overhoeks binnen trapte. ‘t Zou niet het laatste doelpunt in een aangename eerste helft zijn, want opnieuw Lee - na balverlies van Haroun - en Seck - met een nekslag op hoekschop van Juklerød - maakten er nog voor rust 2-2 van. Aangenaam kijkstuk.

Maar zo spektakelrijk de partij was de eerste 45 minuten, zo pover erna. ‘t Bleef bijzonder lang 2-2. Leko haalde Refaelov voor de vierde opeenvolgende wedstrijd vroeger naar de kant, Batubinsika pakte nog rood (71'), er was weer thuispubliek aanwezig, wat toch opvallend veel steun voor de thuisploeg inhoudt en Louis Verstraete maakte z’n eerste minuten voor Antwerp.

We hadden bijna onze laptop dicht geklapt, toen Antwerp - met een mannetje minder dus - nog een vrijschop randje zestien kreeg. Juklerød zette zich achter de bal en krulde de bal knap binnen. Tweede competitiezege van Antwerp, tweede nederlaag van STVV. Winst of puntenverlies, de ene of de andere inleiding, het verschil zit hem soms in een heel klein hoekje.



