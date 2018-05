Jose Cevallos (goal en assist) knalt Lokeren voorbij Beerschot Wilrijk richting finale tegen Zulte Waregem Michaël Vergauwen

12 mei 2018

22u03 4 Lokeren LOK LOK 4 einde 2 BSW BSW Beerschot Wilrijk Jupiler Pro League Zulte Waregem - Sporting Lokeren. Dat is op 23 mei, om 20u30, de finale van play-off 2. Essevee was al langer zeker, Lokeren kan na de 4-2-zege tegen Beerschot van vanavond niet meer bijgebeend worden.

Grote man bij de Waaslanders was, andermaal, José Cevallos. Drie maanden speelt José Cevallos nu mee bij Lokeren. 14 wedstrijden, 5 goals, 3 assists. Héérlijke voetballer bij momenten. We zijn nu al benieuwd wat de Ecuadoraan volgend seizoen -met een normale voorbereiding in de benen- zal laten zien.

Vanavond tegen Beerschot had Cevallos amper drie minuten nodig om een blunder van Van Den Bergh af te straffen. Nog voor minuut 10 was hij daar weer. Slim tikje naar Hupperts en 2-0. Z’n mooiste actie van de avond, een geweldige omhaal, zoefde net over.

Finale op Stayen?

2-0 na tien minuten: Beerschot uitgeteld, zou je dan denken. Nou. Marc Brys wou z’n toekomstige club STVV wel nog een pleziertje doen -en zichzelf nog een kans geven op Europees voetbal. Na een domme strafschopfout van Filipovic lukte Van Hyfte de aansluitingstreffer op slag van rust, amper weer afgetrapt bracht Octavio de bezoekers zelfs langszij. Met op dat moment STVV op voorsprong op de Bosuil betekende dat er volgend weekend op Stayen een allesbeslissende partij tussen beide teams zou plaatsvinden.

Miric redder in nood

Zo ver komt het echter niet. Lokeren stak een tandje bij en kreeg de ene kans na de andere na rust. De Ridder over en op de paal, Cevallos op Romo, Michel net naast. ’t Kon niet blijven duren. Redder in nood was goaltjesdief bij uitstek Marko Miric -verrassend aan de aftrap ten koste van Robin Söder- besliste er anders over. Via de paal en het hoofd van doelman Romo duwde hij de bal in doel. Dolle vreugde bij de Serviër, die einde contract is op Daknam en duidelijk heel graag ook volgend seizoen bij de Tricolores wil spelen. Benieuwd of hij vanavond Maes en Lambrecht definitief kon overtuigen.

Beerschot moest de kelk tot op de bodem ledigen en slikte in de slotseconde nog een doelpunt. De 4-2 van Söder werd aanvankelijk nog afgefloten wegens vermeend buitenspel, maar daar dacht de VAR anders over. Na kort overleg met ref Lardot werd het doelpunt alsnog gevalideerd. Binnen 11 dagen trekt Lokeren naar het Regenboogstadion voor de play-off 2-finale tegen Essevee. Lokeren op twee overwinningen van Europees voetbal, lang leve de play-offs.