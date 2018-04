Jorgacevic blikt vooruit op duel tussen ex-clubs: "Een clash tussen de twee beste trainers van de Belgische competitie" JP/DPB

08 april 2018

12u54

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League AA Gent en Club Brugge begonnen beide met een overwinning aan play-off 1. Om de titelstrijd spannend te houden of te beslechten, hebben beide ploegen een overwinning nodig. Wij presenteren u de PO1-preview: Alles over de clash tussen de nummers één en twee in de stand. Mét de visie van een ex-speler van beide ploegen: Bojan Jorgacevic.

Gent en Kalinic bestand tegen Brugse spelhervattingen

De Gent-verdediging staat dit seizoen als een huis, met Lovre Kalinic als belangrijk slot op de deur. De Buffalo's slikten nog maar 27 doelpunten, waarvan slechts 6 op stilstaande fase. Niemand doet beter. En net die stilstaande fases waren dit jaar het sterke fase bij Club Brugge, de tegenstander van vanavond. Blauw-zwart maakte al 25 goals vanuit spelhervattingen, waarvan 12 op penalty en 9 op corners.

Brugse aanvalsmachine

Club Brugge scoort dit seizoen aan de lopende band. Blauw-zwart vond al 69 keer het net. Dat zijn 12 doelpunten meer dan AA Gent. En dat is geen toeval. Geen enkele ploeg schoot vaker richting doel, niet minder dan 390 keer. AA Gent staat met 351 op de tweede plek. Daarbovenop is Club Brugge ook nog eens de meest precieze, want 203 van die 390 schoten (52%) waren binnen het kader. Bij Gent ligt dat percentage slechts op 45%.

Oude bekende: Bojan Jorgacevic

Bojan Jorgacevic speelde in totaal zes jaar in België. Vier jaar bij AA Gent en twee jaar bij Club Brugge. De 36-jarige Serviër draagt beide ploegen een warm hart toe. “Ik heb bij beide clubs veel goede herinneringen. Ik kan geen kant kiezen en hoop deze avond op een gelijkspel.”

Jorgacevic beëindigde in 2017 zijn carrière als profvoetballer bij Levski Sofia. Maar de voormalige doelman volgt de Belgische competitie nog steeds op de voet. “Beide ploegen hebben uitstekende trainers. Ivan Leko ken ik goed van mijn periode in Brugge. Hij is enorm gemotiveerd en ambitieus. Vanderhaege heeft de laatste jaren zeker bewezen wat hij kan als trainer. Beiden zullen een tactisch plan hebben uitgedokterd. Het wordt een clash tussen de twee beste trainers van de Belgische competitie.”

De Serviër is onder de indruk van de vooruitgang dat AA Gent de laatste jaren heeft geboekt. “Vroeger waren er twee grote clubs Club Brugge en Anderlecht. Ondertussen zijn er een vijftal ploegen die bijna op hetzelfde niveau zitten. Gent heeft zich de laatste jaren enorm ontwikkeld op vlak van infrastructuur, supporters en vooral ook sportief niveau. Ze behoren ondertussen tot de beste clubs van België.”

Jorgacevic volgt sinds kort een trainingscursus en steekt zijn ambitie niet onder stoelen of banken. “Ik zou graag ooit in de voetsporen treden van mijn vriend Ivan Leko en aan het werk gaan als trainer in België”, besluit hij.

Onderlinge geschiedenis

AA Gent ontvangt Club Brugge voor de 71ste keer. De Buffalo's wonnen 26 confrontaties, de Bruggelingen 24. In play-off 1 kon Club Brugge nog maar één keer winnen op het veld van AA Gent, 1-4 werd het in het kampioenenjaar 2015-2016. In de eerste editie van de play-offs zorgde de 'Slag om Vlaanderen' meteen voor spektakel. De Buffalo's gaven blauw-zwart een 6-2 pandoering.

Dit seizoen: Sterke thuisreputatie

In de Ghelamco Arena won AA Gent dit seizoen al van de leider in het klassement met doelpunten van Franko Andrijasevic en Samuel Kalu. De Brugse goalie Vladimir Gabulov voorkwam nog de 3-0. Hij pakte de strafschop van Samuel Gigot.

De scheidsrechter: Nicolas Laforge

Laforge floot dit seizoen vijf wedstrijden van AA Gent. Drie keer konden de Buffalo’s winnen, één keer speelde ze gelijk en één keer verloren ze. De ploeg van Yves Vanderhaege kreeg twee rode kaarten onder de neus geduwd onder leiding van de scheidsrechter.

Club Brugge verloor dit seizoen nog geen enkele keer onder leiding van Laforge. Drie keer trokken ze aan het langste eind. Één keer bleven ze steken op een gelijkspel. De scheidsrechter deelde in totaal drie rode kaarten uit. Één keer voor Club Brugge en twee keer voor hun tegenstander.