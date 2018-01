Jordy Clasie groeit bij Club Brugge: "Ik heb nog nooit zoveel trainingsarbeid geleverd" Redactie

21u22

Bron: Algemeen Dagblad 0 Florian Van Eenoo photonews Jupiler Pro League Jordy Clasie wijst naar Ivan Leko, de Kroaat die als trainer Club Brugge onder zijn hoede heeft genomen. De oefenmeester is pas 39 jaar, maar in België zijn ze al maanden diep onder de indruk van zijn werkwijze. Ook Clasie, die steeds meer speeltijd krijgt bij de onbedreigde koploper in België.

"We zijn moeilijk te verslaan omdat ploegen er nauwelijks in slagen om onder onze druk uit te komen’’, zegt de Nederlander aan AD. "We trainden hier in Spanje tweemaal per dag volle bak. Brugge ligt vlakbij Nederland, maar dit is een compleet andere aanpak. Ik heb nog nooit zoveel trainingsarbeid geleverd en ik moet zeggen, ik voel me ijzersterk.’’

Clasie knikt als de stelling dat Nederland hem alweer een beetje is vergeten op tafel wordt gelegd. "Dat is gewoon zo en dat is ook logisch. Er is maar één manier om dat te veranderen: hier presteren.’’ De Haarlemmer kwam pas de laatste weken veel meer aan spelen toe. "Voetballend was er voor de trainer aanvankelijk ook gewoon geen reden om veel te veranderen", zegt Clasie. "Zelfs Anderlecht versloegen we met 5-0. Nu speel ik meer, deze week ook nog een helft tegen FC Groningen in Marbella. Het worden interessante weken. De voorsprong in punten wordt straks in de play-offs gehalveerd. Dan ligt alles weer enigszins open. Maar als we dit vol weten te houden…"

Voor Clasie is het feit dat Brugge in de schijnwerpers staat belangrijk. De Haarlemmer heeft nog een contract voor twee seizoenen bij Southampton, maar hij hoopt dat zijn toekomst elders ligt. "Ik wilde weg uit Nederland, ik wilde dolgraag in de Premier League spelen", zegt hij. "Maar ik ben ook eerlijk, ik word blijkbaar niet heel gelukkig van een leven in Engeland. En mijn vrouw ook niet. Ik weet nu dat het gewoon niet voor iedereen is weggelegd om jarenlang in het buitenland te spelen."

