Johan Verbist zet in VISTA! kwaad bloed bij onze nummer één-scheidsrechter: "Dat had hij me wel eerst zelf even mogen zeggen" Hans Op de Beeck

19u57

Bron: RTBF 4 Photonews Delferière floot zaterdag Antwerp - KV Mechelen. Jupiler Pro League De woorden van Johan Verbist in de aflevering maandag van VISTA!, onze wekelijkse voetbalwebcast in samenwerking met Proximus 11, hebben kwaad bloed gezet bij Sebastien Delferière.

De scheidsrechtersbaas zei dat er na Frank De Bleeckere een lacune heerst wat betreft Belgische scheidsrechters op internationaal niveau. Woorden die Delferière als een gebrek aan vertrouwen in zijn persoon opvat. "Voordat Verbist dat aan de buitenwereld laat weten, had hij me dat wel even kunnen vertellen. Ik vind zijn uitspraken verrassend en ontgoochelend. Het lijkt me duidelijk dat hij niet in mij gelooft. Dat is zijn keuze. Hij is trouwens niet de eerste. Ik heb me altijd op het veld moeten bewijzen en dat zal ik ook blijven doen", aldus Delferière bij RTBF.

De naam van Delferière viel wél in de uitzending, maar Verbist haalde aan dat onze nummer één niet in aanmerking voor het WK komt omdat hij geen deel uitmaakt van de elitegroep, een poule met de beste Europese refs. Delferière (36) hoopt wel op het EK 2020 of het WK 2022. "Alles is mogelijk. Ik moet het nu zo goed mogelijk doen in de Europa League -volgende week heb ik er nog een match- en de UEFA ervan overtuigen dat ik wel in de elitegroep thuishoor. Er zijn scheidsrechters die daar zelfs pas vanaf hun 39ste deel van uitmaken."

