Johan Verbist pareert kritiek: "Club Brugge oefent helemaal geen druk uit op aanduidingen refs" 23 januari 2018

23u47

Bron: Belga 0 Jupiler Pro League Scheidsrechtersbaas Johan Verbist heeft dinsdag gereageerd op de uitlatingen van ex-ref Serge Gumienny, die suggereerde dat Club Brugge invloed uitoefent op de aanduidingen. Verbist ontkent die stelling.

Gumienny had kritiek op de late gelijkmaker van Ruud Vormer, die Club Brugge in extremis een punt bezorgde bij Antwerp (2-2). Volgens Gumienny scoorde de Nederlander vanuit buitenspel en had het doelpunt niet goedgekeurd mogen worden.

"De mensen zullen weer zeggen dat Club bevoordeeld werd omdat het een grote club is. Zoiets gebeurt niet bewust, maar onbewust heeft Club Brugge veel invloed op de arbitrage", liet Gumienny maandag optekenen in Het Belang van Limburg. "Als een ref een beslissing neemt die Brugge niet zint, dan mag hij er een periode niet fluiten. Ik heb het zelf meegemaakt als ref. Zoiets kan natuurlijk niet. Als de aanstelling van de refs niet onafhankelijk gebeurt, blijven dit soort zaken terugkomen."



"Naar aanleiding van enkele persartikels wil het Referee Office benadrukken dat zij volledig onafhankelijk werkt", pareerde Verbist dinsdag. "Bij de aanduidingen van de scheidsrechters is er geen enkele beïnvloeding van eender welke club."