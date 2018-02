Johan Boskamp over het Anderlecht van toen en nu: "Ook Roger begon op een gigantische puinhoop" Vanden Stock zwaait af: Johan Boskamp getuigt over zijn moeilijke start in 1996 en ziet gelijkenissen met nu Rudy Nuyens

23 februari 2018

06u00 0 Jupiler Pro League De paden van Johan Boskamp en Roger Vanden Stock kruisten mekaar één jaar, in 1996. Maar wat een jaar. Boskamp – toen in zijn laatste seizoen als trainer van Anderlecht – getuigt over de start van Roger als voorzitter. De parallellen met vandaag zijn niet ver weg. "Het grote verschil met nu was dat de rust werd bewaard."

"Ook voor mij was die periode niet zo lekker", vertelt Johan Boskamp. "Ik was drie keer kampioen geworden met Anderlecht, maar toen had ik aangegeven dat het genoeg was. Meneer Collin (Philippe, red.) wou toen Herbert ­Neumann (die kwam toen ook, red.). Maar drie maanden nadat ik weg was, kreeg ik in Thailand een telefoontje van Jean Dockx. Ik vroeg nog hoe het met Anderlecht ging, want dat wist ik niet eens. ‘Je moet terugkomen om over te nemen’, zei Jean. Eerst wou ik niet, want ik had eigenlijk al een akkoord om in Marokko aan de slag te gaan. Maar ik had zo veel respect voor Constant Vanden Stock – die me mijn kans gegeven had – en voor Michel Verschueren, dat ik terugkwam."

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN