Jeugdspeler (17) van Antwerp overleden aan hartstilstand op training Redactie

Joël Lobanzo, een 17-jarige jeugdspeler van Antwerp, is na een hartstilstand op training overleden. De jonge middenvelder zakte dinsdagavond tijdens een training van de U19 plots in elkaar. Nadat trainers en medische begeleiders met de reanimatie waren gestart, werd Lobanzo met het MUG-team in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Daar is hij in de nacht van woensdag op donderdag overleden. Lobanzo kwam in het verleden ook uit voor Anderlecht, RC Mechelen, Heist, Rupel Boom.

