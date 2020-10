Jess Thorup over malaise bij Genk: “We hebben nu genoeg gepraat” Kjell Doms

05 oktober 2020

13u19 0 Jupiler Pro League De eerste helft van Racing Genk op Waasland-Beveren was een triest dieptepunt dit seizoen. Een hautaine bende die zonder bezieling over het veld slofte. Hoog tijd dat de spelersgroep z’n verantwoordelijkheid neemt. “We kunnen niet blijven praten”, zei Jess Thorup.

De coronamaatregelen hebben een doolhof gemaakt van de Freethiel. Op zoek naar de perszaal belandden we via de keuken ongewild in de ‘Presidents Box’. Daar nipte Genk-voorzitter Peter Croonen van een glaasje champagne. We peilden even naar zijn verwachtingen: “Ik heb er vertrouwen in.” Goed twee uur later was hij een desillusie rijker.

Dit is een ploeg die op dit moment worstelt met zichzelf. Jess Thorup

Racing Genk leek lange tijd op weg naar een gevleide overwinning. Tot Vukotic in minuut 90+6 de 1-1 voorbij Vandevoordt knalde.

Een driepunter had heel veel verbloemd bij de Limburgers. Wat Genk de eerste helft op de mat legde, was het slechtste wat we dit seizoen al hadden gezien. Een zaterdagse herfstwandeling op de Freethiel, die mentaliteit. Misplaatst arrogant was het, de manier waarop Genk aan de wedstrijd begon. Geen beleving, geen overtuiging, geen concentratie. En balverlies, na balverlies, na balverlies. Niemand ontsnapte eraan. Lucumi, Hrosovsky, Maehle, Kouassi, Uronen, Onuachu. Zelfs Maarten Vandevoordt ging plots ballen pakken met de handen buiten de zestien.

Beter na rust

De Genkse groep was helemaal klaar met Hannes Wolf, de Duitser werd de laatste weken voor zijn ontslag uitgespuwd door de kleedkamer. Maar je kan nu niet bepaald zeggen dat ze helemaal bevrijd voetballen sinds zijn vertrek. Jess Thorup trok grote ogen op de bank zaterdagmiddag. Tegen KV Oostende was hij tevreden met het geleverde spel, maar ­ontgoocheld over het resultaat. Tegen Waasland-Beveren was hij misnoegd over het spel én het resultaat. Zijn collega had het over passie en overtuiging bij zijn elftal, eigenschappen die je zelfs met een vergrootglas niet terugvond bij Genk.

“Dat verraste me”, zei Thorup. “We hebben de voorbije week heel veel gepraat. Over waar we staan en waar we naartoe willen. Maar we hebben nu genoeg gepraat, ik wil het ook op het veld zien. Dat was in de eerste helft niet het geval. Aan de rust heb ik de spelers ook gezegd dat wat zij mij die eerste 45 minuten getoond hebben veel te weinig was.”

Wakker nu?

Genk vertoonde na rust tekenen van beterschap, zeker na de inbreng van Dessers. Al kwam de voorsprong toch uit de lucht vallen. Onuachu kopte een hoekschop van Oyen binnen en is nu alleen topschutter. Maar net als tegen Oostende – toen wel met tien – miste Genk opnieuw de mentaliteit om een krappe zege over de streep te trekken. Ook al ben je ondermaats, trek die zege over de streep en je gaat met een goed gevoel de interlandbreak in. Niet dus, de malaise duurt verder.

“Dit is een ploeg die op dit moment worstelt met zichzelf. We moeten klinischer kunnen zijn in het slot van een wedstrijd. Dat lukt op dit moment niet omdat er geen ‘winning mentality’ in de groep zit. Soms krijg je dat gevoel door eens een wedstrijd op een ‘lucky’ manier te winnen, dat had vandaag het geval kunnen zijn. Maar net zoals tegen Oostende stonden we vandaag op een zucht van de zege. Als die overwinning je helemaal op het einde wordt afgenomen, dan komt die klap dubbel zo hard aan.”

Misschien dat die klap de spelersgroep eindelijk eens wakker schudt.

