Jess Thorup neemt geen vrede met plaats in play-offs:

“Ik kan haast niet wachten tot zondag” Rudy Nuyens

29 maart 2019

16u11 0 Play-off 1 AA Gent wist zich pas op de laatste speeldag te verzekeren van een plaats in play-off 1, maar coach Jess Thorup wil meer doen dan alleen maar deelnemen.

“Ik ben blij met de manier waarop we uit de reguliere competitie gekomen zijn”, zegt Jess Thorup. “We wisten dat we 12 op 12 moesten halen. De manier waarop we op de laatste speeldag in Sint-Truiden met de druk omgegaan zijn, vond ik indrukwekkend. We hadden controle vanaf de eerste minuut, we voetbalden met veel vertrouwen en hielden ons aan het wedstrijdplan. We speelden op een héél volwassen manier. Het resultaat was uiteraard het belangrijkste, maar de manier waarop we dat realiseerden, stemde me heel tevreden.”

“Na die prestatie verdienden we rust. Sommigen vertrokken naar hun nationale ploeg, anderen kregen de gelegenheid om wat tijd door te brengen met vrienden en familie. Als spelers iets gegeven hebben, ben ik de eerste om ze iets terug te geven. Sommigen hebben zelfs een korte reis gemaakt. Toen we maandag terug samenkwamen, hoorde ik de spelers ervaringen uitwisselen over wat ze gedaan hadden in hun vrije dagen. Het heeft ze een mentale boost gegeven voor de zeven belangrijke weken waar we nu voor staan.”

“Ik ben zelf voor het eerst terug naar Denemarken geweest”, vertelt Thorup. “Het deed deugd om even samen te zijn met familie en vrienden. Dat geeft je nieuwe energie. Tijdens de autorit terug naar België voelde ik al dat ik nog niet voldaan ben. Play-off 1 halen is niet genoeg, ik wil méér bereiken. Op training zag ik de voorbije dagen hetzelfde bij de spelers. Ik kan haast niet wachten tot zondag.”

Er is een winnaarsmentaliteit ontstaan in mijn groep. Dat is met geen geld te koop Jess Thorup

“We zijn blij dat we Play-off 1 gehaald hebben, maar nu willen we daarin ook iets betekenen. We staan voor tien finales, we beginnen er zondag in Brugge aan met wellicht de moeilijkste van allemaal. Maar als we spelen met het vertrouwen en het geloof dat we in de laatste vier wedstrijden toonden, denk ik dat we een kans maken tegen elke ploeg. Maar we hebben tijdens het seizoen ook gezien dat we niet zo sterk zijn als we ons niveau niet halen. Geloven in ons momentum is héél belangrijk.”

Terwijl veel analisten AA Gent een maand geleden nog afschreven voor play-off 1, zien velen van hen nu een ‘dark horse’ in de Buffalo’s. “Dat is alleen maar positief”, vindt Thorup. “Iedereen heeft het intussen gezien: AA Gent is iets aan het realiseren, Er zit iets in dit team dat voor iedereen gevaarlijk kan zijn. Dat is voor mij perfect. Er is een winnaarsmentaliteit ontstaan in mijn groep. Dat is met geen geld te koop. Dat is iets wat je opbouwt en dat hebben we de voorbije weken gedaan.”

“Dat de analisten een tijd geleden niet in ons geloofden, heeft de groep alleen maar sterker gemaakt. Alleen wij geloofden er in, niemand anders. Dat bracht ons dichter bij mekaar, waardoor er iets gegroeid is binnen het team. Wij gaan hier niet stoppen, wij gaan door op de ingeslagen weg. We zouden achteraf kunnen zeggen: ‘De analisten zaten er mooi naast’. Maar dat is niet mijn stijl. De analisten mogen zeggen wat ze willen. Ik houd me bezig met mijn werk en dat betekent goed voetbal brengen.”

Eigen speelstijl

AA Gent maakte op de laatste speeldag in Sint-Truiden indruk met zijn dominant voetbal, gebaseerd op een hoge pressing. Thorup wil die lijn doortrekken in de play-offs. “Ik heb lang geleden al gezegd dat het een strijd tot de laatste speeldag zou worden om play-off 1 te halen, maar dat we er sterk in zouden stappen als we het zouden halen”, zegt de Buffalocoach. “Daar moeten we het doen met ónze speelstijl en niet door aan de tegenstander te denken. Uiteraard zullen we zelf ook wel een keer onder druk komen te staan, ongetwijfeld zal dat zondag in Brugge al gebeuren. Daarom moeten we erop voorzien zijn dat we ook wat lager moeten kunnen verdedigen. Maar wij gaan ons spel spelen in de play-offs. Iedereen zal kunnen zien: dit is onze speelstijl, dit is mijn speelstijl.”

Op een concreet doel wil Thorup zich daarbij niet vastpinnen. “We hebben binnen de groep wel gesproken over wat we willen doen, zonder daar een specifiek doel bij te stellen”, zegt hij. “We hebben het vooral gehad over de mogelijkheden die we hebben. We bekijken het match per match, maar we gaan telkens het niveau betrachten dat we op het eind van de reguliere competitie haalden. We weten dat we nog een beetje achterop liggen, maar alles is mogelijk. Er zijn nog 30 punten te verdienen, dat zijn er héél veel. Ik heb de spelers ook op het hart gedrukt dat ze de beker uit hun hoofd moeten zetten. We moeten helemaal gefocust zijn op de competitie. De beker pakken we wel aan in de week van de finale, niet eerder.”