Jérémy 'Perbut' scoort altijd en overal: eerste buitenlander die voor 6 Belgische clubs scoort Eddy Soetaert Johan Serkijn en Dieter Peeters

08u00 0 Photo News Perbet viert zijn eerst doelpunt voor Kortrijk. Jupiler Pro League Jérémy Perbet scoort weer. Met Charleroi maakte hij er twee seizoenen geleden alleen al in de competitie 24, met Mons ooit 25. Tegen Anderlecht scoorde hij voor beide clubs telkens twee goals. De Fransman scoorde vorige week voor het eerst voor KV Kortrijk en zette zo weer een stap dichter bij zijn 100ste doelpunt in eerste klasse.

Hij scoorde in de Jupiler Pro League met Charleroi, Tubize, Lokeren, Mons, Gent en vorig weekend ook met KV Kortrijk. Daarmee zit Jérémy Perbet al aan 6 Belgische clubs waarvoor hij doelpunten maakte en dan bleef de passage bij Club Brugge begin dit seizoen nog zonder goals. Geen enkele buitenlander doet beter. Van de Belgen scoorde Marc Schaessens zelfs voor 10 verschillende eersteklassers in zijn 20-jarige carrière.

"Jammer dat ik bij Club Brugge de kans niet kreeg"

"In Brugge kon ik moeilijk scoren want ik heb er geen enkele minuut gespeeld", zegt de Franse gentleman-goalgetter. "Het heeft me pijn gedaan, jawel, maar ik heb het inmiddels aanvaard. Ik denk dat zowel de club als ikzelf het anders hadden gewild. Ik zoek al langer een club waar ik stabiliteit vind; helaas moet ik jaar na jaar verhuizen en dat is niet het doel dat ik voor ogen had. Ook bij Kortrijk leek het tegen te vallen maar door de komst van een nieuwe trainer hebben de ploeg en ikzelf gelukkig een nieuwe dynamiek gevonden."

Inmiddels is Jérémy Perbet - uitsluitend in de Belgische eerste klasse! - aan 92 doelpunten toe. "Mijn honderdste wil ik dit seizoen nog halen", zegt hij. Bovendien scoorde de Fransman al tegen alle clubs uit de huidige eerste klasse. Tegen veertien van hen deed hij dat tijdens wedstrijden in de hoogste reeks. Tegen toenmalig eersteklasser Eupen scoorde hij met Mons als tweedeklasser liefst vier keer tijdens wedstrijden voor stijgen en dalen in 2011. En tegen FC Antwerp kreeg hij nog maar amper de kans om in eerste klasse te scoren, maar zowel met Tubize als met Mons deed hij dat wel in tweede klasse.

'Perbut' houdt nauwgezet zijn statistieken bij. Daarom weet hij best tegen welke club hij het vaakst heeft gescoord. "Tegen KV Mechelen, haast elke wedstrijd." Inderdaad, zowaar al 12 stuks. Tegen Kortrijk en STVV 9 keer. Niet toevallig maakte hij tegen deze clubs ook een hattrick, net als tegen STVV.

Zij bleven (of blijven voorlopig) op 5 clubs steken

Elimane Coulibaly - Senegalees (sinds 2005 ook Belg)

BELGA Coulibaly scoorde vooral voor AA Gent.

KV Kortrijk (2008-2009 en 2013-2014): 59 matchen, 21 goals

AA Gent (2009-2012 en 2013): 98 matchen, 30 goals

Beerschot (2012): 11 matchen, 3 goals

KV Oostende (2014-2016): 29 matchen, 7 goals

Moeskroen (2016): 9 matchen, 1 goal

Mbaye Leye - Senegalees

Photo News Na vele omzwervingen voetbalt Mbaye Leye nu voor Eupen, waar hij opnieuw vlot het doel vindt.

Zulte Waregem (2007-2009, 2012-2014 en 2015-2017): 183 matchen, 82 goals

AA Gent (2009-2010): 46 matchen, 11 goals

Standard (2010-2012): 43 matchen, 8 goals

Lokeren (2014-2015): 32 matchen, 5 goals

Eupen (2017-...): 12 matchen, 7 goals

Dalibor Veselinovic - Serviër

BELGA KV Mechelen was de laatste Belgische club van Dalibor Veselinovic.

Anderlecht (2011): 14 matchen, 1 goal

Kortrijk (2011-2012): 34 matchen, 11 goals

Germinal Beerschot (2012-2013): 9 matchen, 3 goals

Waasland-Beveren (2013-2014): 29 matchen, 19 goals

KV Mechelen (2014-2017): 76 matchen, 15 goals

Ibou Sawaneh - Gambiaan

Photo News Ibou beleefde zijn glorieperiode bij Oud-Heverlee Leuven.

(Waasland-)Beveren (2006-2007 en 2014-2016): 37 matchen, 3 goals

KV Kortrijk (2008-2011): 71 matchen, 8 goals

KV Mechelen (2011): 11 matchen, 1 goal

Bergen (2011-2012): 36 matchen, 8 goals

OHL (2012-2014): 49 matchen, 21 goals

Eric Joly - Fransman

VDB Eric Joly degradeerde in 2005 met KV Oostende.

KV Kortrijk (1998-1999): 24 matchen, 2 goals

AA Gent (1999-2001): 66 matchen, 12 goals

Aalst (2001-2002): 19 matchen, 1 goal

Bergen (2002-2004): 54 matchen, 5 goals

KV Oostende (2005): 16 matchen, 2 goals

Edi Krncevic – Australiër

Photo News Edi Krncevic in het shirt van Anderlecht.

Cercle Brugge (1984-1986): 45 matchen, 15 goals

Anderlecht (1986-1989): 83 matchen, 52 goals

Club Luik (1990-1993): 38 matchen, 7 goals

Aalst (1994-1995): 28 matchen, 5 goals

Charleroi (1995-1996): 17 matchen, 4 goals

Schaessens: doelpuntenmaker voor 10 eersteklassers in 20 jaar tijd

De verbluffende lijst doelpunten en clubs van Marc Schaessens:

Beerschot (1984-1989): 92 wedstrijden, 4 doelpunten

Standard (1989-1991): 65 wedstrijden, 5 doelpunten

Club Brugge (1991-1993): 42 wedstrijden, 5 doelpunten

Racing Genk (1993-1994): 32 wedstrijden, 2 doelpunten

Seraing (1994-1995): 30 wedstrijden, 1 doelpunt

Germinal Ekeren (1995-1999): 105 wedstrijden, 15 doelpunten

Westerlo (1999-2002): 88 wedstrijden, 9 doelpunten

Lierse (2002-2004): 46 wedstrijden, 10 doelpunten

Moeskroen (2004): 9 wedstrijden, 1 doelpunt

Bergen (2005): 14 wedstrijden, 2 doelpunten

Photo News Marc Schaessens bij zijn laatste clubs Mons, in 2005.