Jelle Van Damme jaagt Beerschot-aanhang (nog maar eens) op de kast met video op Instagram: "Probeer het over 13 jaar nog een keer" YP

01 mei 2018

Always stay hydrated ...😭🤣😎.I gave u guys enough time And chances to hit me,try again in about 12+1 years..😉

Nadat Antwerp eerst al de heenwedstrijd tegen Beerschot had gewonnen met 2-0, wist 'The Great Old' dit weekend een puntje mee te graaien vanop het Kiel (0-0). En Jelle Van Damme, linksachter bij de roodhemden, geniet na de vier op zes nog steeds na van de titel van 'Ploeg van het Stad', zo leert ons een filmpje op zijn Instagrampagina.

In het filmpje is te zien hoe hij bij een inworp zondag heel wat moois (zoals verwijten en bekertjes bier) naar het hoofd geslingerd kreeg van de vijandige aanhang maar zijn bijschrift zegt het allemaal: "Altijd gehydrateerd blijven. Ik heb jullie zoveel tijd en kansen gegeven om me te raken, maar binnen 13 jaar kunnen jullie het opnieuw proberen", klonk het.