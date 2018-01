Japanners in de Jupiler Pro League: de eerste voor Anderlecht, de zevende in België Valerie Hardie/Jonas Van de Veire

31 januari 2018

06u42 0 Jupiler Pro League Voor Anderlecht is Ryota Morioka de eerste Japanse aanwinst, maar de 26-jarige aanvallers is zeker niet in de eerste voetballer uit het land van de rijzende zon die in de Jupiler Pro League zijn geluk waagt. Wat was hun bijdrage? Een overzicht.

De eerste: Masahiro Endo

KV Mechelen 2000-01: 4 matchen, 0 goals

La Louvière 2001-02: 1 match, 0 goals

De eerste Japanner in de Jupiler Pro League is geen voltreffer te noemen. Na enkele maanden had de 30-jarige Endo zich door zijn eigenzinnige gedrag al onmogelijk gemaakt. De verdediger moest het stellen met vier invalbeurten en verkaste het seizoen erna naar La Louvière waar hij welgeteld één keer aan spelen toe kwam. Hij verzeilde in de C-kern en hield hij het voetbal dan maar voor bekeken.

Jupiler Pro League De meest commericiële: Takayuki Suzuki

Genk 2002-03: 19 matchen, 0 goals

Heusden-Zolder 2003-04: 30 matchen, 5 goals

Suzuki deed van zich spreken in België toen hij op het WK van 2002 scoorde tegen de Rode Duivels. Landskampioen Genk gaf hem vervolgens een contract van één jaar met een optie voor drie bijkomende seizoenen - die optie lichtte de Limburgse club evenwel niet want de pocketspits kon nooit overtuigen. Suzuki kwam er dan ook vooral om sponsor Nitto wat naambekendheid te geven. Van Genk ging het naar Heusden-Zolder, waar hij wel vijf keer scoorde. Na nog avonturen bij Rode Ster Belgrado en Portland Timbers trok hij in 2011 terug naar Japan waar hij vijf jaar later met voetbalpensioen ging.

De meest succesvolle: Eiji Kawashima

Lierse 2010-2012: 64 matchen

Standard 2012-2015: 88 matchen

Na het WK van 2010 haalde trainer Aimé Anthuenis de 27-jarige Kawashima, in eigen land razend populair, naar Lierse waar de Japanse doelman zijn internationale carrière wilde lanceren. Hij deed het ook uitstekend bij Lierse - hij werd er zelfs twee keer tot MVP verkozen - en versierde in 2012 een transfer naar Standard. In zijn tweede seizoen verspeelde 'Kawa' evenwel zijn basisplaats na enkele flaters. Hij vertrok naar Dundee, waar hij één jaar bleef en intussen is hij bij Metz aan zijn tweede seizoen bezig.

De kortst durende: Kensuke Nagai

Standard 2012-2013: 12 matchen, 0 goals

Onder trainer Mircea Rednic haalde Standard in januari 2013 z'n tweede Japanse voetballer binnen. Nagai, die op de Spelen van Londen 2012 nog vierde werd met Japan, was een voorbeeldprof. Hij was razendsnel maar kwam voetballend veel tekort. Hij kwam slechts vier keer aan de aftrap en keerde, ondanks een contract van vier jaar bij de Rouches, in de zomer al terug naar zijn thuisland. Daar bleef hij ook en de spits speelt nu bij FC Tokio.

De derde: Yuji Ono

Standard 2013-2015: 33 matchen, 1 goal

STVV 2015-2017: 32 matchen, 0 goals

De handtekening van Nagai was nog niet opgedroogd of met Yuji Ono streek al een derde Japanner neer op Sclessin. De flankaanvaller zong het wél drie seizoenen uit bij Standard en kwam wél een keer tot scoren maar hij groeide nooit uit tot een echte basispion, ook omdat hij werd afgeremd door blessures. Bij Sint-Truiden kon hij vervolgens wel op meer speelminuten rekenen, al bleek hij ook daar geen echte meerwaarde. Twee weken terug keerde de 24-jarige Ono terug naar Japan.

De trefzekerste: Yuya Kubo

2017-... AA Gent : 41 matchen, 17 goals

AA Gent ging zijn eerste Japanner als eerste Belgische club niet uit zijn vaderland halen, met wel bij een andere Europese club: in januari 2017 betaalden de Buffalo's 3,5 miljoen euro aan het Zwitserse Young Boys Bern voor de Japanse international. Met 17 goals is Kubo de meest trefzekere Japanse speler ooit in de Jupiler Pro League maar hij is ook een flitsenvoetballer: soms 89 minuten niet onopvallend maar in de 90ste dan wel in staat om drie man te dribbelen en te scoren. Hij is een vaste waarde in het team, die snelheid en diepgang brengt en ook veel Japanse interesse genereert voor de Oost-Vlaamse club. Ligt tot juni 2020 onder contract.

De meest recente: Ryota Morioka

2017-... Waasland-Beveren: 24 matchen, 7 goals

Ook Waasland-Beveren haalde een Japanner binnen die al vertrouwd was met het Europese voetbal: de 26-jarige Morioka draaide al twee jaar bij het Poolse Wroclaw mee toen gewezen trainer Philippe Clement hem in juli naar de Freethiel haalde. De Japanse international stelde niet teleur: hij zit intussen al aan zeven goals én aan tien assists ook - alleen Ruud Vormer gaf al meer beslissende passes. Begrijpelijk dat Anderlecht hem wil.