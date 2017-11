Jankovic voor moeilijke verplaatsing naar Charleroi: “We weten hoe we hen kunnen neutraliseren” Frank Dekeyser

14u59 0 Photo News Jupiler Pro League "Die drie punten tegen Kortrijk waren belangrijk." En dus kon Aleksandar Jankovic tijdens de interlandbreak twee weken in de luwte werken bij KV Mechelen. De ploeg klaarstomen voor de wedstrijd van morgen in Charleroi. "We gaan naar daar voor een goed resultaat, ze hebben ook hun zwaktes."

Van het seizoen 2009-2010: zolang is het geleden dat KV Mechelen in de reguliere competitie nog eens kon winnen op het veld van Charleroi – play-off 2 dus niet meegerekend. Statistieken zijn wat ze zijn, maar het geeft wel aan dat het voor Malinwa nooit een gemakkelijke verplaatsing is naar het Stade du Pays. De Carolo’s staan bovendien tweede in de stand, terwijl KV Mechelen onderaan bengelt. “Het is een ploeg met veel vertrouwen”, beseft ook KVM-coach Aleksandar Jankovic. “Je kan alleen maar respect hebben voor de manier waarop die club de laatste jaren presteert. Met een goede structuur en vooruitgang in de resultaten. Ze hebben een pak goede spelers. Dan denk ik aan Benavente die de goede vorm te pakken heeft, Baby die tijdens de eerste tien matchen van het seizoen misschien wel de beste in België was, en aan Lukebakio. Maar we zijn gefocust op onszelf, we weten hoe we moeten spelen, hoe we hen kunnen neutraliseren en we gaan naar daar voor een goed resultaat. Het zal belangrijk zijn om met een ultracompact blok te voetballen om hun infiltraties af te stoppen. We zijn er klaar voor, zij hebben ook zwaktes zoals elke andere ploeg. Het vertrouwen is bij ons misschien nog geen honderd procent, maar die drie punten tegen Kortrijk waren belangrijk. We hebben tijdens de interlandbreak twee weken goed kunnen werken. Een paar dingen corrigeren, automatismen kweken.”

Voor Jankovic wordt het een terugkeer naar het stadion waar hij vorig seizoen de Standard-supporters tot kalmte opriep nadat ze van alles op het veld gooiden. De wedstrijd in Charleroi werd uiteindelijk stilgelegd. Hoewel de Rouches op voorsprong stonden op het moment van affluiten, kregen ze geen drie punten. Een kantelmoment in het seizoen van Standard. “Als je het achteraf en vanop een afstand bekijkt, kan je dat misschien wel zeggen”, vindt Jankovic. “Maar voor mij is dat een afgesloten hoofdstuk. Ik wil die match niet als excuus inroepen. Ik onthoud vooral dat we het Charleroi - toen ook in een goede periode – in die match moeilijk gemaakt hebben. We scoorden drie keer nadat we ongelukkig op achterstand kwamen. Ach, morgen is het een andere wedstrijd, met andere ploegen. Daar willen we ons op concentreren.”

Mission Charleroi: hopen op puntengewin, de positieve lijn doortrekken, weggeraken uit de grijze zone.

