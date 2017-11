Jankovic en KV Mechelen op zoek naar eerste uitzege: “Realistischer zijn voor doel”

Frank Dekeyser

14u42 0 Photo News Jupiler Pro League Twee uitwedstrijden op rij voor KV Mechelen. Na de nederlaag in Charleroi, nu de derby tegen Antwerp. Een fysiek sterke tegenstander. “Maar op basis van kracht moeten we het niet tegen hen afleggen”, zegt Aleksandar Jankovic.

“Ik heb veel goede dingen onthouden van onze wedstrijd in Charleroi vorige week.” Aleksandar Jankovic blijft positief na de nederlaag in het Stade du Pays. De goede start en het feit dat KV Mechelen ook met tien tegen elf kansen bleef bij mekaar voetballen, stemt de Mechelse coach tevreden. “Tegen de tweede van het klassement, in een match op verplaatsing. Ik denk dat we eindigden met 51% balbezit. Alleen moeten we realistischer zijn voor doel. We kregen zes goede kansen, zonder te scoren.”

Dat zal morgenavond anders moeten op de Bosuil. Een derby tegen Antwerp, seizoensrevelatie en stevig blok. De statistieken van Malinwa ogen niet fantastisch. Zeven uitwedstrijden gespeeld, geen enkele keer gewonnen, twee keer gelijk. Zes doelpunten gemaakt, 15 goals tegen. “Ik herinner me dat we drie jaar geleden hetzelfde probleem hadden”, zegt Jankovic. “Er moet ooit een klik komen. Vorig seizoen startten we onze eerste uitmatch meteen met een zege op het veld van Eupen. Dat zorgt natuurlijk voor een ander gevoel. En toch... we zoeken geen excuses of alibi’s. We gaan er het beste van proberen te maken. Het wordt een fysieke wedstrijd, dat beseffen we. Maar op basis van 'power', van kracht, moeten we het niet tegen hen afleggen. Het is zelfs goed dat we tegen een team spelen dat daar het accent op legt. Het wordt zaak om goed georganiseerd te spelen en meer duels te winnen dan Antwerp."

Jankovic ging de Great Old vorige week nog bekijken Am Kehrweg. Een nipte zege na een doelpunt in de slotfase. "Daaraan zie je dat het een ploeg met vertrouwen is", besluit de Serviër. "Ze hebben veel ervaren spelers, geraken niet in paniek én ze weten dat er ooit wel een moment komt waarin ze het kunnen afmaken. Langs de andere kant: Antwerp heeft ook zwakke punten. We kunnen het verschil maken als we hetzelfde niveau halen qua organisatie en 'sharpness'." Scherp zijn is de boodschap voor Malinwa. Achteraan én voor het doel van de tegenstander.

