Jan Mulder over videoref: "Zo'n scheidsrechter kan beter een ander beroep kiezen. Het systeem is goed" Jan Mulder

11u03 4 Photo News Deferière haalde zich vrijdag de woede van Gent op de hals. Jupiler Pro League Speeldag 13 stond vooral in het teken van de commotie rond de videoref. HLN-commentator Jan Mulder over de (on)zin van de nieuwste technologie in ons voetbal.

De ophef over de arbitrage is niet nieuw. Het verschil met vroeger, in de pre-videoreftijd, is dat de kop van Jut niet meer de scheidsrechter op het veld is maar die in de bus. Er is niets veranderd, het geklaag gaat eeuwig door, elektronische hulpmiddelen of geen elektronische hulpmiddelen.

De ene watcher vindt het een probleem, de ander ziet de voordelen ervan en geniet zelfs van nieuwe, spectaculaire fases: een scheidsrechter die drieëneenhalve minuut met zijn neus in de monitor zit om naar een strafschopgeval te kijken, zoals Van Driessche zondagmiddag deed tijdens Club Brugge-Sint-Truiden. De spanning werd ondraaglijk toen Van Driessche eindelijk, na exact 3 minuut 18 seconden, zekerheid kreeg en naar de plek des onheils, waar hij eerder voor een strafschop had gefloten, begon te sprinten.

Photo News Bram Van Driessche bekijkt de penaltyfase rond Vormer in Club Brugge - STVV.

Zijn eerste meters waren strak en overtuigend. Hij strekte geen arm naar een stip in de verte, ik dacht: hij herroept zijn beslissing. Want het was geen strafschop, Vormer dook een Schwalbe. Halverwege de stip in de verte strekte Van Driessche opeens zijn arm en wijsvinger: tóch penalty.

Het probleem is de kunde van de mensen in de bus en op het veld. Als je, zoals vrijdag in Charleroi, geen handsbal en een overtreding in het strafschopgebied ziet, onthoud je AA Gent twee zuivere penalty’s. Zo’n scheidsrechter kan beter een ander beroep kiezen. Het systeem is goed.

BELGA Van Driessche wijst resoluut naar de stip. Penalty voor Club Brugge.