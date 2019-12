Jan Mulder over open brief Anderlecht: “Dit is paars-wit onwaardig” Redactie

13 december 2019

11u53

Bron: VTM Nieuws 2 Jupiler Pro League In een open brief richtte Anderlecht zich gisteravond tot de fans, om meer uitleg te geven over het project dat gelanceerd werd na de komst van Vincent Kompany. “We hebben een plan om de club op drie jaar tijd weer naar de top te brengen. En blijkt dit een overgangsjaar? So be it”, klonk het onder meer. Jan Mulder: “Lange brieven lossen meestal weinig op.”

“Je kan achteraf concluderen dat het een overgangsjaar is geweest, maar we zitten er nog middenin. Anderlecht kan play-off 1 nog halen. Je moet niet zo fatalistisch zijn”, vertelde Jan Mulder aan VTM Nieuws. “Er wordt zo ontzettend veel nagedacht in die club. Ze hebben vier leiders, dat is ook nog eens een probleem. Er moet er eentje de baas zijn. En Anderlecht heeft vier ‘believers’, zoals ze zichzelf noemen.”

“Het gaat botsen en het heeft al gebotst, dat is een klein beetje het probleem van deze situatie. Anderlecht moet bezig zijn met het voetbal, met hun elftal. En ook zo’n enorme brief aan de fans... Supporters zijn belangrijk, maar niet het belangrijkst in het voetbal. Er wordt gespeeld voor het publiek. Maar het publiek wil ook opkijken naar leiders die zich niet op de knieën zetten voor hen.”

“De intentie van de brief is wel oké, maar het effect is niet goed. Ik ben een jongetje van Anderlecht. Ik wil dat het nu goed gaat met paars-wit. Nu beloven ze een paradijs binnen 2 à 3 jaar. Dat is Anderlecht onwaardig, vind ik. Niet nodig. Lange brieven lossen meestal weinig op”, vervolgde Mulder.

“Voetbal is eigenlijk een vrij eenvoudig ding. Dit wordt allemaal veel te wetenschappelijk benaderd. Ik zou zeggen: ze moeten volgend jaar al voor de titel gaan. De voetballers moeten vrijheid krijgen door de goede hand van de trainer. En die moet niet gedwarsboomd worden door een inspirator boven hem. Kompany is de grote inspirator, Vercauteren is de coach en Coucke is de machthebber. En ik heb te doen met Verschueren. Hij heeft het goede Anderlecht-gevoel. Hij mag meer macht krijgen.”

“Het zit op zich wel goed bovenin, maar de taken zijn niet goed verdeeld. Iedereen is van goede wil, maar hun inzet wordt in stukjes gesneden. Kompany is eigenlijk ontslagen door Coucke als trainer. Een pijnlijk moment. Kompany zei voor een Engelse televisie dat hij de aanstelling van Vercauteren “tricky” vindt. En dat heeft zijn uitwerking naar beneden. Spelers weten niet naar wie ze moeten luisteren. Naar Vincent? Of naar Frank?”