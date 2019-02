Jan Mulder is het niet eens met videoref: “Deze Clásico verdiende dat wondermooie doelpunt van Carcela, niet de winner van die vervelende Mpoku” ODBS

03 februari 2019

21u27

Bron: Telenet PlaySports 5 Jupiler Pro League Zinderende Clásico. Drie heerlijke goals van Marin, Kums en Mpoku. En dan werd de knapste nog afgekeurd, tot onbegrip en (begrijpelijke) woede van Sclessin. Voor een keertje moest zelfs voor Jan Mulder een fout -want die was er wel degelijk- niet bestraft worden. “Deze wedstrijd verdiende dat wondermooie doelpunt van Carcela, niet de winner van die vervelende Mpoku. Met zijn gedrag nam hij de glans van de zege weg”, aldus de Nederlandse analist op Telenet PlaySports.

Consternatie op Sclessin even na het uur. Mehdi Carcela had er met een ge-wel-dig afstandsschot net 2-1 van gemaakt. De aanvaller pakte heerlijk aan met links en draaide dan van even buiten de zestien met de binnenkant van zijn ‘mindere’ rechter over Didillon in de verste winkelhaak. Via de onderkant van de deklat viel de bal enig mooi binnen. Sclessin ontplofte, Carcela vierde het doelpunt door zijn schoen uit te trekken en die even als hoofdkussen te hanteren. Daarmee doelend op zijn slaapstoornissen en de keren dat hij recent al te laat kwam op afspraken en trainingen. Zo miste hij vorige maand nog het gala van de Gouden Schoen, waar hij als tweede uit de bus kwam.

Tot Sclessin plots ref Visser voor de beruchte camera langs de zijlijn zag staan. Bleek dat de VAR hem naar daar had geroepen om een eerdere fout van Laifis op Bakkali te beoordelen. Een licht contact, maar wel eentje dat als fout kan gecatalogeerd worden. Visser oordeelde erg streng en floot voor een overtreding van Laifis. Weg goal, terug 1-1. Tot woede van heel Standard. Carcela stak de middelvinger op richting Visser toen die een woedende Preud’homme toesprak. De Standard-trainer was net daarvoor het veld opgekomen om Visser zijn gedacht te zetten. Waarop MPH (60) naar de tribunes verwezen werd.

Gelukkig voor het voetbal -en de videoref- viel even later toch de 2-1. Mpoku kon aan de haal, dribbelde Kara en werkte voorbij Didillon in de korte hoek af. Meteen na affluiten deed Mpoku er nog een schepje bovenop, door ostentatief met de hand achter het oor Didillon te gaan uitdagen. De doelman van Anderlecht had zich op maandagavond in La Tribune, de voetbaltalkshow van RTBF, nog de woede van de Rouches op de hals gehaald. Gevraagd naar zijn favoriete ‘Belgische’ woord, had hij ‘baraki’ geantwoord, een soort van ‘marginalen’ waarmee de fans van Anderlecht naar die van Standard verwijzen.

Jan Mulder, over de twee controversiële fases in de studio van Telenet PlaySports: “Laat me duidelijk zijn: Standard verdiende deze match te winnen. Maar dan toch liever met die wondermooie goal van Carcela, dan met een goal van die vervelende Mpoku. Zo’n gedrag kán echt niet, dat neemt de glans van je zege weg. Deze match verdiende zoiets niet. Wat betreft die afgekeurde goal van Carcela: ik ben ervoor om fouten te bestraffen, maar dit was voor mij té licht. De fout van Laifis was niet gevaarlijk. Kijk, ik heb bij Anderlecht gespeeld, maar ik voelde en proefde het onrecht dat Standard zich voelde aangedaan. Het was té cru zo’n geweldig doelpunt -het deed me denken aan hoe Cruijff ooit eens historisch mooi scoorde tegen ADO Den Haag- af te keuren.” Degryse: “Naar de letter van de wet kan je fluiten. Laifis raakt geen bal.”

Michel Preud’homme, in het tumult na de afgekeurde goal weggestuurd, kwam niet voor de camera achteraf bij PlaySports. Zijn assistent, Emilio Ferrera, wel. Hij had het over een verdiende zege. “Alleen de eerste helft lieten we Anderlecht te veel balbezit en controle. Al hadden we ook toen de beste kansen. Maar Kara en Lawrence kregen te veel vrijheid om uit te voetballen. Zo vond Anderlecht te veel de vrije man op het middenveld en kwamen Kums, Zulj en Verschaeren te veel aan voetballen toe. Dat hebben we bijgesteld tijdens de pauze, met resultaat.”

Ferrera begreep logischerwijs alles behalve waarom de goal van Carcela werd afgekeurd. “De ref was heel goed geplaatst om te oordelen en hij vond het geen fout. Voor 7 op 10 mensen is dit ook geen fout. Ik snap niet waarom de VAR hier een interventie moest doen. Laat de ref toch de baas blijven op het veld. Alle acties moeten toch door de VAR niet herbekeken worden?” Correctie: alleen bij fases waaruit een goal komt (of bij al dan niet rood), mag de VAR ingrijpen. Degryse, bij PlaySports: “Maar ik begrijp de ontgoocheling bij Standard zeker wel, als betrokken partij... (lacht) Zelfs Jan zou niet gefloten hebben voor fout, dat wil toch wat zeggen.” Mulder: “Ik vond het vergezocht, ja.”