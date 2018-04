Jan Mulder: "De VAR is geen kille meetkundige, hij is een mens aan een monitor met gevoel voor spanning" Jan Mulder

16 april 2018

10u29 0 Jupiler Pro League Jan Mulder zag hoe Anderlecht de titelstrijd met Club Brugge in play-off 1 onverwacht rekt na felbevochten 1-0-winst in de topper. Al bleef ook bij de HLN-commentator een vreemd gevoel rond de Video Assistent Referee (VAR) hangen.

Het leek alsof ze het hadden afgesproken: zowel Ruud Vormer als trainer Ivan Leko deden niet moeilijk over het buitenspelgeval zo groot als een mier, dat Club Brugge van de gelijkmaker afhield. De VAR had gesproken. Vormer: "Ja, buitenspel, hè?" Leko: "Buitenspel, zeker." Recht is recht. Zand erover.

Hadden ze, in al hun bewonderenswaardige sportiviteit, gelijk? Was de lijn wel exact getrokken in het busje? Was de bal áán de voet van de passer toen de liniaal achter de laatste paars-witte verdediger werd gelegd? Wanneer precies vertrekt een bal van een trappende voet? Zit daar geen ruimte in voor een centimeter schuiven?

Zo kunnen we door pruttelen. Het was juist zoals het is gegaan. Bij een bal die al of niet over de doellijn is, wordt er ook niet meer geprotesteerd wanneer de doellijn-technologie bewijst: no goal.

Anderlecht verdiende de overwinning. Daar stond opeens een ploeg die ervoor vocht. Trebel was beter dan Vormer, Dendoncker speelde als vanouds, Brugge begon in een te voorzichtige opstelling, Teo scoorde en daarom won Anderlecht. Met een beetje hulp. De VAR is geen kille meetkundige, hij is een mens aan een monitor met gevoel voor spanning. De Play Off 1 leeft!