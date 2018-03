Jacobs: "Broos stapt totaal andere wereld binnen" Kjell Doms

01 maart 2018

14u49

Bron: Eigen berichtgeving 5 Jupiler Pro League Na een trainerscarrière van 30 jaar begint Hugo Broos (65) aan een nieuwe uitdaging. Broos wordt technisch directeur bij KV Oostende. “Hugo stapt een totaal andere wereld binnen”, weet ervaringsdeskundige Ariël Jacobs (64).

Trainers die het veld ruilen voor een bureaujob, ze lopen niet dik in België. Ariël Jacobs deed het wel én hij keerde ook terug naar het veld. Na coach geweest te zijn bij RWDM en La Louvière werd hij in 2004 aangesteld als technisch directeur van Racing Genk. “Voor vele mensen lijkt dit een logische stap”, legt Jacobs uit. “Een profvoetballer wordt na zijn actieve carrière coach en een trainer wordt nadien technisch directeur. Maar zo simpel is het niet, want coach en technisch directeur dat zijn twee totaal verschillende jobs. Er is werkelijk niet één raakpunt. Een technisch directeur is verantwoordelijk voor het beleid op korte en op lange termijn en een coach is verantwoordelijk voor volgen weekend. Cru gesteld, maar zo is het wel.” Als TD die ook aan de andere kant van het spectrum gestaan heeft, bewandel je vaak een dunne lijn. “Soms jeukt het om zelf in te grijpen”, lacht Jacobs. “Maar dat mag je net niet doen omdat je de trainer voldoende autonomie moet geven. Dat is een moeilijk evenwicht. Je moet heel nauw samenwerken met de trainer, maar als het slecht gaat moet je hem ook ontslaan. Een TD is vaak mee verantwoordelijk voor de sportieve resultaten, terwijl je eigenlijk maar twee transferperiodes hebt om in te grijpen. Dat maakt dat je je als technisch directeur vaak machteloos voelt.”

Als technisch directeur kom je ook veel vaker in aanraking met figuren die in de rand van de voetbalwereld opereren. “Je stapt eigenlijk de zakenwereld binnen”, zegt Jacobs. “Vroeger had een speler één makelaar. Nu werken de meeste spelers met verschillende makelaars en moet je zelfs praten met de adviseurs van de makelaars. TD zijn van een club gaat dus veel verder dan enkel oog hebben voor talent. Je moet stevig kunnen onderhandelen, ook dat vergt een grote aanpassing. Niet iedereen is daarvoor in de wieg gelegd.”

Uiteindelijk besliste Jacobs zelf om terug te keren naar het trainerschap. Hij werd twee keer kampioen van België met Anderlecht en pakte ook in Denemarken de titel met FC Kopenahgen. “Het is hele leuke job, maar eens je trainer bent geweest wil je juist die impact hebben op de groep door er dagelijks mee te werken. Dat miste ik en daarom ben ik teruggekeerd.”