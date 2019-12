Jacky Mathijssen in ‘T1': “Jupiler Pro League is moordende competitie voor trainers” Redactie

13 december 2019

08u01 2

“De Jupiler Pro League is een onmogelijke competitie voor trainers”. Dat zegt Jacky Mathijssen in het programma T1 op Play Sports. “Voor een trainer is het moordend. Het klopt niet. Dit mag je een coach niet aandoen.” Het zijn forse uitspraken van Mathijssen in de vierde aflevering van T1. Daarin wordt ook de relatie tussen de pers en de T1’s belicht. Georges Leekens en Bob Peeters komen ook terug op hun sms-incident. Ariël Jacobs schaamt zich nog steeds over een berucht interview met Wouter Laarmans.

De aflevering start vrijdag om 22u40 op Play Sports 1. Ook deze keer zijn Hein Vanhaezebrouck, Philippe Clement, Yves Vanderhaeghe, Bob Peeters, Jacky Mathijssen, Ariël Jacobs, Georges Leekens en Glen De Boeck de gesprekspartners.