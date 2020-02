Jackers staat supporters Waasland-Beveren te woord: “Degraderen? Denk ik liefst niet aan” JBE/XC

29 februari 2020

Degradatiewolken hangen boven Waasland-Beveren. Vandaag kwam Anderlecht met 0-3 winnen op het veld van de rode lantaarn, waarna Waaslandse supporters om uitleg kwamen vragen. Doelman Jordin Nackers stond hen te woord. “Ik snap hun gevoel. Ik heb hen gezegd dat we aan hetzelfde zeel moeten proberen te trekken”, aldus Jackers. “We hebben een goede verstandhouding met de supporters. En dat is heel belangrijk, zeker in deze situatie. Het is niet het moment om te panikeren. Wat als we degraderen? Daar denk ik liefst niet aan.”