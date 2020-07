Ivan Leko tevreden na trainingskamp Antwerp: “Veelbelovende start” MVS

03 juli 2020

15u36 1 Antwerp Een week is zo voorbij. Morgenmiddag zit de zomerstage van Antwerp FC er alweer op. Tijd voor een terugblik met Ivan Leko, die er ondertussen zijn eerste (oefen)match als coach van de Great Old opzitten heeft. “Ik was aangenaam verrast.”

“I like what I see.” ‘t Is met een grote glimlach dat Ivan Leko zich in de salon van Hotel Klosterpforte in Marienfeld neervlijt. “We zijn nu bijna drie weken bezig, en als je de training vandaag vergelijkt met de eerste training, zie je op verschillende vlakken toch al een grote evolutie. Ook in de oefenmatch zag ik veel goeie dingen. Ik was aangenaam verrast, ja. De start is veelbelovend. Op elk vlak. Maar we moeten rustig blijven, we zijn nog maar net bezig. Dit is een marathon, geen sprint. Genk, Gent, Club, Standard, zelfs Anderlecht: we mogen onszelf daar nu niet mee vergelijken. We verloren het meeste spelers, er is een nieuwe coach. Zij hebben een groot voordeel op dat vlak. We deden al drie goeie transfers, kiezen duidelijk kwaliteit boven kwantiteit. Het team hier is niet het definitieve team, verre van. Maar hoe sneller we volledig zijn, hoe beter. “

Vriend van Luciano

Een huizenhoog cliché is dat elke voetballer vanaf nul begint bij een nieuwe trainer. Leko helpt het bij deze de wereld uit. “Da’s een van de grootste leugens in voetbal. Toen ik nog speler was en een trainer zei me dat, wist ik dat hij aan het liegen was. Want je begint niet op nul. Sommige spelers maken veel goals, hebben statistieken, ervaring. Andere spelers niet. De besten zullen spelen. Niet de beste spelers, maar de beste teamspelers. Want bij de beste spelers zitten misschien drie wingers, drie aanvallers en drie nummers ‘10'. Jong of oud, groot of klein contract, vriend van de eigenaar of van Luciano,... who cares?”

Beker

‘De beste spelen’ geldt uiteraard niet voor de bekerfinale binnen vier weken. Daar zullen niet de beste spelen, wel zij die vorig jaar al onder contract lagen. “Superstrange”, vindt Leko dat. “Nieuwe spelers mogen niet meedoen, maar een nieuwe coach mag er wél zijn. Da’s toch echt raar? We zijn tot op vandaag nog niet bezig met de finale. We proberen iedereen te laten wennen aan het voetbal dat we willen spelen. Wanneer iedereen mee is, zullen we kiezen wie de finale kan en mag spelen. Dat zal een paar dagen voor de finale zijn, niet eerder.”

LEES OOK:

Faris Haroun, ouderdomsdeken van de Great Old: “Ik de oudste? Alleen op papier, ik had de beste testen” (+)

Mbokani over jaar extra bij Antwerp, zónder ‘vader’ Bölöni: “Onder Leko kan ik nóg meer scoren” (+)