Ivan Leko mist zeven spelers tegen Zulte Waregem: “Kern is breed genoeg”

Tomas Taecke

22 november 2018

14u26 0 Jupiler Pro League De ziekenboeg bij Club Brugge was onder Ivan Leko nooit zo vol als vandaag. Bovenop een handvol geblesseerden haakten ook Cools en Vlietinck af voor de komst van Zulte Waregem: “Dit is een goeie kans voor de anderen”, meent Leko, die Noah Fadiga, zoon van ex-speler Khalilou, bij de kern haalde.

’t Is dezer dagen uitzonderlijk druk in het dokterskabinet op Jan Breydel, daar waar zeven spelers van Club Brugge verstek moeten geven voor de hervatting tegen Essevee. Bovenop de langdurig geblesseerde Vossen en Danjuma kan Leko nog geen beroep doen op Denswil, Dennis en Diatta, die worden klaargestoomd voor de trip naar Dortmund of de volgende competitiematch tegen Standard. Alsof dat niet genoeg is, keerde Cools terug van de nationale beloften met hevige liespijn - een probleem dat hem al een tijdje zorgen baart. Met Vlietinck mist Leko ook nog een vijfde flankspeler: “We spelen graag met twee echte wingers, maar zullen oplossingen moeten vinden”, aldus de Kroaat. “We zitten niet in onze beste periode wat de blessures betreft. Dit is een goeie kans voor de anderen om zich te tonen.”

Club selecteerde iedereen die fit is, terwijl ook de 18-jarige Noah Fadiga voor het eerst deel uitmaakt van de groep. De polyvalente vleugelspeler is de zoon van Khalilou Fadiga, de gewezen Senegalese publiekslieveling op Olympia: “Doordat heel wat spelers interlandverplichtingen hadden, trainde hij de laatste week mee met ons. We hebben gezien dat hij iets heeft en daarom is hij morgen bij ons.”

Leko: "In ons systeem spelen we graag met wingers, die er nu niet echt zijn. We moeten dus andere oplossingen vinden om dat te compenseren." #CluZwa