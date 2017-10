Ivan Leko lovend voor Antwerp: "Samen met Club de beste supporters" Tomas Taecke

15u03 1 Photo News Jupiler Pro League Enkele tientallen meegereisde fans van Eupen of een risicomatch tegen Antwerp? Voor Ivan Leko is de keuze snel gemaakt: "Ik zie Antwerp graag. Zowel op het veld als in de tribunes", aldus de Kroaat twee dagen voor de clash.

Jawel, ook Clubcoach Ivan Leko kijkt reikhalzend uit naar de komst van Royal Antwerp Football Club. De rivalenstrijd die dit weekend alle aandacht opeist, doet ook het hart van de vurige Kroaat dezer dagen sneller slaan: "Het wordt een interessante match", aldus Leko. "De rivaliteit is enorm, maar zonder passie en rivaliteit is er geen voetbal. Antwerp en Club hebben voor mij de beste supporters in het ganse land. De passie en energie die we bij beide clubs op het veld zien, is ook in de tribunes te zien. Ik verwacht een goeie support en fair-play. Of ik vrees dat de match uit de hand zal lopen? Neen, de passie en de emotie kunnen alleen maar een motivatie zijn voor de spelers. We zijn klaar voor wat er op ons zal afkomen." (lees hieronder verder)

Ook voor wat Antwerp dit seizoen op het veld brengt heeft Leko niets dan lof: "Niemand had verwacht dat ze na tien matchen 18 punten zouden hebben, zeker niet gezien hun programma. Ze hebben gewonnen in Gent, in Oostende en in Mechelen. Antwerp pakte thuis een punt tegen Anderlecht en won met 3-0 van Zulte Waregem. Mijn respect voor Boloni en Antwerp is heel groot."



Leko moet het zondag zonder Stefano Denswil stellen. De Nederlander verzwikte vorige zondag in Oostende zijn enkel en raakt niet fit. Ook Clasie is nog niet hersteld van zijn knieblessure. Afwachten of zij volgende woensdag wel naar Genk kunnen afreizen of niet.

