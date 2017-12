Ivan Leko kan stilaan niet meer rond middenvelder: “Hij is opnieuw de Clasie van bij Feyenoord” Tomas Taecke

Eén week na de mindere beurt in Eupen hoopt Club Brugge zondag opnieuw de volle buit te pakken tegen Sporting Lokeren. Nadat blauw-zwart in zijn vorige drie matchen telkens twee tegengoals incasseerde, hoopt Ivan Leko eindelijk weer de nul te houden: "Zes tegengoals in drie matchen… dat is helemaal niet goed."

Aan het begin van een drukke en belangrijke week hoopt Club de uitschuiver van vorige zondag tegen Sporting Lokeren meteen recht te zetten. Leko hoopt de passie en grinta te zien die in Eupen ontbrak: "We hebben nog gepraat over wat er in Eupen is gebeurd, maar nu is Lokeren het enige dat van tel is. Ik wil energie en passie op het veld zien. We moeten opnieuw onze identiteit tonen."

Zowel in de competitie- als de bekerwedstrijd tegen Zulte Waregem en in Eupen slikte Club twee tegentreffers. Best veel voor een ploeg die in totaal slechts 16 goals incasseerde in competitieverband. "Dat is helemaal niet goed, al werden we in Waregem gepakt op een strafschop en in de omschakeling. Verdedigend stond het daar best goed, dus ik maak mij geen zorgen." Lokeren scoorde anderzijds slechts twee goals in zijn laatste vijf matchen. "Dat Lokeren weinig scoort? Ze wonnen 1-3 in Waregem en 0-2 in Mechelen. Dat zegt toch iets. Lokeren is een club die geen respect toont voor de tegenstander en niets ontziet. Ze hebben Maric, Overmeire, De Sutter en De Ridder in hun rangen. Weet je hoeveel matchen in eerste klasse die jongens achter hun naam hebben?"

Leko kan geen beroep doen op de geblesseerde Vossen en spaart ook mogelijk Marvelous Nakamba, die al wekenlang met vier gele kaarten achter zijn naam staat. "Dat kan zeker, maar voorlopig zijn we nog niet met Anderlecht bezig. Eerst de match tegen Lokeren, dan die tegen Charleroi. Clasie? We zien hem enorm veel progressie maken op fysiek vlak. Hij is weer de Clasie van bij Feyenoord. We zoeken altijd naar het beste evenwicht in onze ploeg. Wie start en wie invalt, is minder belangrijk. Zolang we maar onze identiteit laten zien op het veld."

Club zondag met Child Focus op de rug

Zondag speelt Club in samenwerking met sponsor Proximus eenmalig met Child Focus op de rug. Tijdens de match tegen Club hoopt blauw-zwart met een stadionactie de vele supporters bewust te maken van de problematiek rond vermiste kinderen.