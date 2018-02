Ivan Leko hoopt op bekerfinale: “Ik geloof in Remontada”



Tomas Taecke

07 februari 2018

14u46 30 Jupiler Pro League De uitgangspositie ziet er niet best uit, toch is gans Club Brugge klaar om te stunten tegen Standard. Ook Ivan Leko toont zich één dag voor het bekertreffen strijdvaardig: “We kunnen er een fantastische avond van maken."

Club Brugge staat voor een aartsmoeilijke opdracht: een 4-1-nederlaag tegen Standard uitwissen in de terugwedstrijd in Jan Breydel. Daar waar blauw-zwart tot heel veel in staat is, hoopt de vandaag jarige Ivan Leko morgenavond dan ook op een stunt: “We hebben er vijf gemaakt tegen Anderlecht, vier tegen Standard, STVV en Charleroi. Waarom zou dit niet nog eens lukken? Calculeren doen we niet. We moeten niet nadenken over het resultaat of hoeveel goals we moeten scoren. Wél moeten we met passie en veel risico vol gas geven. Standard is na de 4-1 de grote favoriet. We zijn niet dom of blind, maar we geloven wel dat we samen met de fans mooie dingen kunnen doen."

Leko trekt zich niet alleen op aan de ijzeren thuisreputatie en de vele goals die Club dit seizoen in Jan Breydel al scoorde. De Kroaat spiegelt zich ook aan grote clubs die in Europa voor een opmerkelijke terugkeer zorgden: “Ik geloof in een Remontada. Beelden heb ik niet getoond, maar de voorbeelden zijn er. Denk maar aan Barcelona vorig seizoen tegen PSG. Voor mij is het beste voorbeeld dat van Deportivo La Coruna tegen AC Milan. In 2004 werd het in Milaan 4-1 en won Depor thuis met 4-1."