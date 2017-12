Ivan Leko: "Excuses zijn voor losers" Redactie

Club Brugge pakte in extremis een punt op Eupen nadat het eerst 2-0 achter had gestaan, maar coach Ivan Leko was ook met een punt niet tevreden. Vooral de eerste helft stootte de oefenmeester voor de borst. “Dit waren de slechtste 45 minuten van het seizoen, het was dramatisch. Na 25 minuten had ik nog niets gezien van de Brugse waarden. Geen sweat, geen inzet, geen mentale focus, niets! Oké, er zijn misschien verzachtende omstandigheden; de decompressie na de zware matchen tegen Zulte met telkens een goed einde, of het feit dat we comfortabel op voorsprong staan in de competitie en met die mindset richting de hekkensluiter gingen. Maar excuses zijn voor losers. Buiten Vormer en Mechele wou ik in de eerste helft eigenlijk iedereen wisselen, we hadden 3-0 of 4-0 kunnen achter staan”, klinkt het op de site van blauw-zwart.

Met de tweede helft kon de Kroaat dan weer wel leven. “We begonnen na rust opnieuw te voetballen, drukten Eupen achteruit en creëerden pressing en gevaar. Maar momenteel overheerst bij mij toch een slecht gevoel. Ik spreek veel over de mentaliteit die je moet hebben om bij een topclub te spelen. Bij Club telt enkel de wedstrijd die je nu moet spelen, je kan niet teren op een goede prestatie van voordien. Ten slotte wil ik ook de tegenstander feliciteren, want ze pasten zich goed aan voor deze wedstrijd, verrasten ons en speelden goed.”

