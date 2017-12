Ivan Leko en Club Brugge vol vertrouwen: “We zijn beter dan Anderlecht” Tomas Taecke

15u21 1 Photo News Simon Mouton Jupiler Pro League Het is aftellen naar de kraker van zondag. Ook voor Ivan Leko, die vandaag vol vertrouwen vooruitblikte op de thuiswedstrijd tegen Anderlecht: “We zouden schrik kunnen hebben, maar zijn niet bang. Op dit moment zijn we beter dan Anderlecht”.

Als moeder natuur het enigszins toelaat, staan Club Brugge en Anderlecht zondag voor een razend interessante topper in het Jan Breydelstadion. De weersvoorspellingen vallen best mee en dus doen blauw-zwart en paars-wit er goed aan zich optimaal voor te bereiden op de grote topper. Ivan Leko kan een beroep doen op Ruud Vormer, die zo goed als helemaal genezen is, en telt vol vertrouwen af naar zijn eerste thuismatch tegen de aartsrivaal als coach van Club: “We zouden schrik kunnen hebben voor Anderlecht, maar we zijn niet bang. Als je hen ziet in de Champions League, als je hun individuele klasse ziet, als je hun coach ziet - hij is de beste coach in België -, als je hun shirt ziet, enzovoort. We kunnen bang zijn, maar hebben geen schrik. Ik geloof in onze ploeg en heb er vertrouwen in dat we op dit moment beter zijn dan Anderlecht”.

Club kan een kloof van 13 punten slaan, maar daar is Leko naar eigen zeggen niet mee bezig: “Of we hen uit de titelrace kunnen slaan? Neen, hé. In dit systeem met de play-offs… Vergeet het maar. We willen niet calculeren. We willen match per match winnen en dus ook nu tegen Anderlecht”.

Momenteel doet men er in Brugge alles aan om het veld speelklaar te krijgen: “Ik ben er vandaag nog niet op geweest, maar hopelijk komt het goed. Jammer genoeg zijn de condities niet perfect. Dat is jammer voor het voetbal en voor beide ploegen. Onze vrijwilligers zullen er alles aan doen en dan zien we zondag wel”.

Photo News Simon Mouton

Florian Van Eenoo photonews