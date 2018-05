Ivan Leko bijzonder scherp: "Ik zou mijn hart willen geven aan dit spel, maar vandaag haat ik voetbal" Mike De Beck

06 mei 2018

17u35

Bron: Play Sports 0 Jupiler Pro League De videoref eiste andermaal een hoofdrol op in play-off 1 en dat had ook Ivan Leko in de gaten. De trainer van Club Brugge was bijzonder scherp in zijn analyse over de topper tussen Club Brugge en Anderlecht. Al kwam de ware gentleman in de Kroaat opnieuw naar boven in een haast beklijvend interview. "Ga nu maar eens binnen in de kleedkamer om te voelen wat voetbal echt is."

"Elf maanden lang was ik een naïeve, jonge en sympathieke coach. Nooit heb ik een woord gezegd over beslissingen die voor of tegen ons waren, maar nu niet meer. Omdat we het spel moeten respecteren", begon de trainer van Club Brugge. "Een duidelijke penalty op Vanaken werd niet gegeven en Teodorczyk die een meter buitenspel stond, wordt niet afgevlagd. Je moet de kleedkamer nu eens binnen gaan. Daar kan je nu zien dat spelers die elf maanden lang fantastisch hebben gepresteerd, 'working like hell', vernietigd zijn."

"Daarnet kwam er iemand naar mij om 'sorry coach' te zeggen. Wat heb ik aan 'sorry coach'? Wat hebben alle aanwezige fans hier aan 'sorry coach'? 30.000 mensen kijken hier naar. Net als heel België. Ik hou van dit spel. Ik zou mijn hart willen geven aan voetbal, maar vandaag haat ik voetbal. We weten allemaal wat er in Brussel is gebeurd. Daar werd Diaby afgevlagd omdat hij een centimeter buitenspel stond. In Anderlecht hebben we een punt verloren en vandaag misschien wel een of drie punten. Dan is het een heel ander verhaal."

Wat moet je nu zeggen? Mooie wedstrijd... Nee, shut up en ga naar binnen om te wenen omdat iemand met je aan het lachen is Ivan Leko

"In mijn voetbalcarrière heb ik niets cadeau gekregen, maar deze groep zal terugkomen. Voetbal is emotie, passie en inspanning. Ga nu maar eens binnen in de kleedkamer om te voelen wat voetbal echt is. We will be back", keek Leko al vooruit. "Donderdag al. Tegen de scheidsrechters, tegen de videoref en alle andere slimmeriken. 'We will be back'. Wat moet je nu zeggen? Mooie wedstrijd... Nee, shut up en ga naar binnen om te wenen omdat iemand met je aan het lachen is. Ze raken aan je droom. Tegen mijn spelers zeg ik nu chapeau voor hun geweldige seizoen. Ook voor mij, zelfs voor mijn moeder en mijn vader is het een verrassing dat ik nu zo praat."