Ivan Leko apetrots: "Dit was mijn droom. Om iets te doen voor mijn Club" Mike De Beck

13 mei 2018

20u25

Bron: Play Sports 1552 Jupiler Pro League De titel pakken in het eerste jaar bij je nieuwe club, je moet het maar doen. Ivan Leko kreeg het voor elkaar. De Kroaat met een blauw-zwart hart werd na de wedstrijd dan ook door zijn spelers in de lucht gesmeten. "Als we realistisch zijn, Club Brugge is heel verdiend kampioen."

Met een kamerbrede glimlach stond Ivan Leko de pers te woord. Kampioen op het veld van de ploeg in vorm, Standard. "Voor de wedstrijd heb ik gezegd: 'We moeten hier als mannen spelen en een punt pakken of winnen", aldus Leko. "Ik ben dan ook enorm blij voor wat mijn jongens getoond hebben. Samen met de supporters. We hadden ups en downs."

Vooral in play-off 1 werd het onverwacht spannend voor blauw-zwart. "Vorige zondag (na de nederlaag tegen Anderlecht) was het heel moeilijk. Nadien hebben we vier op zes gepakt. Fantastisch gewoon. Oké we halen 12 op 27, maar qua voetbal... Als je kijkt naar de punten hadden we tien punten meer dan de tweede. We hebben zoveel meer doelpunten gemaakt. Mijn team heeft dit verdiend. Dit was zeer spannend en de play-offs waren zeer moeilijk. Maar als we realistisch zijn: Club Brugge is heel verdiend kampioen."

"Dit is mijn eerste jaar hier als trainer. Dit was een jaar geleden ook mijn droom, om iets te doen voor mijn Club. Nu is het gewoon genieten. Vanavond en morgen gaan we vieren. We hebben hard gewerkt en nu gaan we hard feesten."

Ook Ruud Vormer was uiteraard blij als een kind. "Ik heb het nog niet helemaal door, maar ik ben zo hard aan het genieten. Dat ik hier nu sta. We hebben er zo hard voor gewerkt. Met 'die ouwe' hier naast mij (Timmy Simons red.). Met voedingen, met trainingen... Allemaal voor een doel: de titel. Dan word je gewoon hier kampioen."

"Weet je, eigenlijk had ik het liever tegen Anderlecht afgemaakt. Om daarna op Charleroi kampioen te worden. Dat was mijn insteek eigenlijk", vertelde de kapitein. "We hebben een fantastisch seizoen gedraaid. Ondanks de mindere play-offs verdienen we het wel. Voor de play-offs hadden we 24 punten meer dan Standard en twaalf punten meer dan Anderlecht."

Zelf speelde Vormer een uitstekend seizoen. Op Charleroi nam hij bijvoorbeeld zijn ploeg bij de hand met die fantastische vrije trap. "Dit ga ik niet meer herhalen joh", lachte de Nederlander. "Het zat me ook af en toe een beetje mee. Ik ben trots op mezelf voor wat ik heb laten zien. Ik ben gewoon heel blij dat ik voor deze club speel."