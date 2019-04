Exclusief voor abonnees Ivan De Witte vindt dat er weer wat meer revolte mag zijn bij AA Gent: “Wij laten ons te veel doen.

Dat zal nu gedaan zijn” Stephan Keygnaert

20 april 2019

09u00 0 Belgisch voetbal Een bedrijf met ­wereldwijde renommee, de ­wispelturigheid van een voetbalclub – Ivan De Witte (71) blijft maar doorgaan. 18 till he dies. En scherper dan (ooit) tevoren. “AA Gent heeft wat van zijn profilering verloren.” De Witte laat het er niet bij: “Je zult zeker meer van ons horen.”

“Een spuitwater – om te ­beginnen.”

Danny Horseele (van het ­gelijknamige restaurant) grijpt zich naar het hoofd. “Een spuitwater? Ohoh, de voorzitter is in vorm. Als dit een slecht interview wordt, zal het aan de journalist liggen.” Humor van de chef. Als de fotograaf weg is, ontspant Ivan De Witte: “Die artiesten hebben altijd de neiging om ­‘speciale’ foto’s te maken van mij.”

Voorzitter, u was ontzettend moeilijk te ­bereiken, de voorbije dagen – heeft dat te ­maken met de sportieve situatie bij AA Gent, met ‘de business’...?

Ivan De Witte: (knikt) “Dat kan kloppen. ’t Is een combinatie. Ge weet dat ik vorig jaar een ‘management buy-out’ geleid heb, waarbij ik mijn consultingbedrijf Hudson Benelux uit de Amerikaanse holding – beursgenoteerd – haalde. Het loskoppelen heb ik waarschijnlijk een klein beetje onderschat. IT-systemen, strategie en de website moeten stuk voor stuk vernieuwd worden. (zucht) Anderzijds maakt de situatie van AA Gent dat ik de gebeurtenissen in de club van heel dichtbij moet opvolgen. Ik geef toe dat de nederlaag tegen Antwerp van afgelopen zaterdag er diep inhakte bij mij.”

