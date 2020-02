Ito krijgt geen penalty, onze huisref Tim Pots: “Scheidsrechter en VAR treffen geen schuld”, Wolf vond het “85% strafschop” PJC/GVS

14 februari 2020

06u01 6 Jupiler Pro League En wéér was er gisteren discussie over een scheidsrechterlijke beslissing. Genk claimde een penalty na een contact in de zestien tussen Ito en Seck (zie video boven).

Wél een fout op Ito, maar geen fout van de ref en ook niet van de VAR om niet in te grijpen, da’s de conclusie van onze huisref Tim Pots: “Ito laat zich niet vallen, hij wordt onderuitgeduwd. Een speler in dergelijke positie heeft er ook geen belang bij om zich te laten vallen. Desondanks treft de scheidsrechter en de VAR geen schuld. De interne instructie is immers om zo weinig mogelijk tussen te komen. Naar buiten toe is dat nog onvoldoende verspreid. Dat maakt de VAR kwetsbaar. Bij duwfouten ligt de lat dermate hoog dat ik me afvraag of we nog wel eens een tussenkomst gaan zien voor duwen of trekken. Terwijl de VAR net een instrument zou kunnen zijn om die overtredingen - want dat zijn ze - eruit te krijgen.”

Genk-trainer Wolf: “85 procent strafschop”

“Ik vond het geen fiftyfifty bal. Het was eerder 85 procent strafschop en 15 procent geen strafschop voor mij”, vond Genk-trainer Hannes Wolf. “Helaas werd hij niet gegeven.”