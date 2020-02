Ito kreeg geen penalty na duw, onze huisref Tim Pots: “Scheidsrechter en VAR treffen geen schuld” PJC/GVS

13 februari 2020

22u40 4

Een kwartier voor tijd ontsnapte Antwerp. Onuachu kopte een verre bal door en zette Ito zo op weg naar Bolat. Seck haalde de Japanner met zijn lange halen bij, waarna hij met zijn rechterarm Ito wegzette en over Bolat duwde. Scheidsrechter Boterberg zag er geen graten in, de videoref vond het geen clear error. Geen strafschop dus. Laat in onderstaande poll weten of u dit een penalty vond.

Onze huisref Tim Pots heeft begrip voor de beslissing van Boterberg. “Ito laat zich niet vallen. Hij wordt onderuit geduwd. Een speler in dergelijke positie heeft er ook geen belang bij om zich te laten vallen. Desondanks treffen de scheidsrechter en de VAR geen schuld. De interne instructie is immers om zo weinig mogelijk tussen te komen. Naar buiten toe is dat nog onvoldoende verspreid. Dat maakt de VAR kwetsbaar. Bij duwfouten ligt de lat dermate hoog dat ik me afvraag of we nog wel eens een tussenkomst gaan zien voor duwen of trekken. Terwijl de VAR net een instrument zou kunnen zijn om die overtredingen - want dat zijn het - eruit te krijgen.”

