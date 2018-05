It’s a numbers game: de opvallendste cijfers van de zevende speeldag AB

07 mei 2018

18u35 0 Jupiler Pro League Club Brugge kon voor de vijfde keer niet winnen in play-off 1 en Anderlecht komt tot op amper twee punten van de leider. Maar dat zijn niet de enige opmerkelijke cijfers van de zevende speeldag van deze play-offs.

15

Nicolas Penneteau werd tegen Gent voor de vijftiende keer dit seizoen gered door de paal. Daarmee is hij de keeper met het meeste geluk.

5

Met vijf goals is Abdoulay Diaby is de topschutter aller tijden op Jan Breydel tegen Anderlecht.

8

Club Brugge pakte in PO1 amper 8/21. Met die cijfers werd er maar één club kampioen in de play-offs, Anderlecht in 2012-2013.

3

Chuba Akpom scoorde zijn derde goal van buiten de grote rechthoek. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met Rezaei, Govea, Garcia en Morioka.

19

Davy De fauw gaf de negentiende assist via een voorzet voor Zulte-Waregem dit seizoen. Geen enkele club doet beter.

1

Olivier Deschacht heeft zijn eerste overwinning in een jubileummatch geboekt.

5

Standard boekte tegen Genk de grootste overwinning ooit in PO1: 5-0

19

Kiese Thelin maakte zijn negentiende doelpunt voor Waasland-Beveren en is daarmee – samen met Renaud Emond – de tweede beste schutter ooit voor de Waaslanders in de eerste klasse. Zinho Gano staat op nummer één met 25 doelpunten.