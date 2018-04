It’s a numbers game: de opvallendste cijfers van de zesde speeldag AB

AA Gent kon al vier matchen op rij niet winnen en staat zo intussen op tien punten van leider Club Brugge. Maar dat zijn lang niet de enige straffe cijfers van de zesde speeldag van de play-offs.

3

Charleroi incasseerde 32 matchen op rij geen goal uit een hoekschop. In hun laatste vier wedstrijden kregen ze er dan weer drie binnen.

12

De verdedigers van RC Genk gaven in totaal al twaalf assists. Niemand doet beter. Rechtsachter Joakim Maehle heeft hierin het grootste aandeel met vier assists.

6

De meest trefzekere speler in de kleine rechthoek is geen spits, maar spelverdeler. De Japanner Morioka van Anderlecht met maakte zesde doelpunten vanuit de kleine rechthoek.

1

De voorzet van Moses Simon voor Janga was de eerste assist van Gentse makelij in deze play-offs.

0,5

Met 50 doelpunten in de reguliere competitie had Waasland-Beveren een doelpuntengemiddelde van 1,67 per match. In PO2 is dat gemiddelde gedaald naar amper 0,5.

3

Trebel is dé vrije trap-assistenkoning in de Belgische competitie. Via een vrije trap gaf hij al drie assists in deze play-offs.

7

We hebben twee Oekraïense vrije trap-specialisten in onze competitie. Roman Bezus (STVV) scoorde er al drie, Malinovskyi (Genk) al vier. Samen goed voor een totaal van zeven vrije trap-goals.

5

Antwerp is de ‘koning’ van de doelpuntloze gelijke spelen. Tegen Beerschot-Wilrijk speelden ze voor de vijfde keer 0-0.