It’s a numbers game: de opvallendste cijfers van de vierde speeldag AB

20 april 2018

18u53 1 Jupiler Pro League Club Brugge-spits Wesley Moraes scoorde na amper 40 seconden het 1ste van in totaal 6 Brugse doelpunten tegen Charleroi. Maar dat was niet het enige opvallende cijfer van de vierde speeldag van de play-offs.

13

Standard heeft 13 doelpunten gescoord na een voorzet vanop links. Geen enkele club doet beter.

7

Hans Vanaken gaf zijn zevende assist met een verticale pass. De spelers die enigszins bij hem in de buurt komen zijn Morioka, Van Der Bruggen, Canesin en Pozuelo met elk 3 verticale passes als assist.

40

Abdoulay Diaby en Lior Refaelov scoorden elk hun 40ste doelpunt in de Belgische competitie.

100

De penalty van Hamdi Harbaoui tegen Lierse was de 100ste strafschop in de Belgische competitie van dit seizoen.

6

Gent behaalde tegen Genk zijn zesde 0-0 ooit in play-off 1. De enige club die meer brilscores haalde in play-off 1 is Anderlecht met zeven doelpuntloze gelijke spelen.

1

Na vier speeldagen hebben de teams uit 1B amper twee keer gewonnen én maar één keer won een ploeg uit 1B tegen een eersteklasser: OH Leuven won op Waasland-Beveren. De overige gewonnen match was de overwinning van Lierse tegen OHL.

2

Eupen bleef in zijn laatste zes thuismatchen amper twee keer ongeslagen, dat was wel telkens tegen Antwerp.

6

Lokeren heeft zes keer gescoord in drie thuismatchen in play-off 2, evenveel goals als in hun laatste 10 thuismatchen in de reguliere competitie