It’s a numbers game: de opvallendste cijfers van de tiende speeldag AB

21 mei 2018

20u17 0 Jupiler Pro League Anderlecht verloor voor de zesde keer in deze play-offs én kon daarin trouwens maar tegen twee ploegen winnen, Charleroi en Club Brugge. Maar dat waren lang niet de enige opmerkelijke cijfers van de tiende en laatste speeldag van de play-offs.

45

Hernan Losada nam afscheid én de Argentijn scoorde voor 45ste keer in de Belgische eerste klasse. Hij gaf ook zijn 33ste en 34ste assist.

7

Leandro Trossard is – samen met Samatta - de topschutter van Genk met zeven goals, en dat terwijl hij zestien matchen geblesseerd aan de kant stond.

15

Lovre Kalinic eindigt zijn seizoen met 15 clean sheets, geen enkele doelman doet beter.

1876

Het Kiel mocht nog eens juichen. De vorige keer dat Beerschot(-Wilrijk) kon winnen op het hoogste niveau was op 30 maart 2013 in PO3 tegen Cercle Brugge. Dat is exact 1876 dagen geleden.

1

Hamdi Harbaoui is de eerste topschutter ooit die in één seizoen voor twee clubs speelde.

2

Genk is de eerste ploeg die twee keer kon winnen op het veld van Anderlecht in één seizoen.

14

Standard is voor de 14de keer in zijn geschiedenis tweede geëindigd. De vorige keer was in 2013-2014, de eerste keer in 1925-1926.

80

Club Brugge scoorde 80 thuismatchen op rij, AA Gent maakte een einde aan die reeks.