It’s a numbers game: de opvallendste cijfers van de negende speeldag AB

15 mei 2018

12u20 0 Jupiler Pro League Club Brugge speelde 1-1 gelijk tegen Standard en kroonde zich voor de vijftiende de keer tot landskampioen. Maar dat waren niet de enige opmerkelijke cijfers van de negende speeldag van de play-offs.

11

Zinho Gano is de topschutter der uitwedstrijden. Hij scoorde 11 van zijn 12 goals buitenshuis.

120

Jelle Vossen scoorde tegen Standard zijn 120ste doelpunt in de Belgische competitie. Er zijn in totaal maar dertien spelers die beter doen.

10

Anderlecht kon voor het eerst in de clubgeschiedenis tien matchen niet scoren in een seizoen.

18

Standard is al achttien thuismatchen ongeslagen. Daarmee evenaren ze de reeks van Club Brugge in dit (!) seizoen. Blauw-zwart werd thuis verslaan door Anderlecht in hun negentiende thuiswedstrijd van het seizoen.

2

Lokeren staat voor de tweede keer in de finale van play-off 2. De vorige keer was in 2015, toen verloren ze van KV Mechelen.

26

Als we een klassement zouden maken waarin alleen de duels tussen de grootste vijf clubs van het land van tel zijn, zou Standard op kop staan met 26 punten. Gent zou tweede zijn met 23 punten, Anderlecht en Club Brugge gedeeld derde met 18 punten. Genk sluit de rij met 17 punten.

0

Als Beerschot-Wilrijk zaterdag opnieuw niet kan winnen, zijn ze de eerste club uit 1B ooit zonder zege in PO2.

22

Charleroi incasseerde al 22 goals in play-off 1. Daarmee hebben ze de vijfde slechtste defensie ooit in PO1, en er staat nóg een speeldag op het programma...