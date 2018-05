It’s a numbers game: de opvallendste cijfers van de achtste speeldag AB

11 mei 2018

14u36 0 Jupiler Pro League Standard boekte tegen Anderlecht zijn zesde overwinning in play-off 1 en staat nu op vier punten van leider Club Brugge. Maar dat zijn niet de enige opvallende cijfers van de achtste speeldag van de play-offs.

100

Charleroi is het enige team dat hun strafschoppen aan 100% afwerkt dit seizoen. Ze versierden er zeven en Rezaei (5) en Pollet (2) trapten ze allemaal binnen.

1

Jelle maakte zijn eerste veldgoal van dit seizoen.

50

Onür Kaya profiteerde van het geklungel achterin bij Waasland-Beveren en gaf zijn 50ste assist uit z’n carrière in de Belgische competitie.

17

Het trio Carcela-Edmilson-Emond was al betrokken in 17 van de 19 Standard-doelpunten in PO1.

3

William Owusu maakte voor de derde keer een goal in de extra tijd van de tweede helft. Daarmee is hij samen met Yaremchuk de efficiëntste speler in de toegevoegde tijd.

1

Club Brugge is de eerste ploeg die Charleroi verslaat nadat de Carolo’s op voorsprong kwamen.

900

Steve De Ridder maakte het 900ste doelpunt van het seizoen.

8

De acht resultaten in de play-offs van Anderlecht (zege, gelijkspel of verlies) in PO1 zijn allemaal verschillend met die van in de reguliere competitie. Paars-wit is de enige ploeg waarbij dit het geval is.