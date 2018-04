Is het glas halfvol of halfleeg? Onze Gent-watcher ziet hoe het verval blijft duren bij Buffalo's Niels Poissonnier

22 april 2018

22u54 0 Jupiler Pro League Het verval blijft duren bij AA Gent. Positivo's zullen benadrukken dat de achterstand op de tweede plaats nog steeds twee punten bedraagt, pessimisten zien dat plek zes intussen even dichtbij is gekomen...

Racing Genk hijgt in de nek. Net als Sporting Charleroi. Dat krijg je dus na zo'n schamele 1 op 9. Je geraakt niet alleen zelf geen stap dichter bij dat ticket voor de Champions League, maar je moet stilaan ook beginnen rekening te houden met het ergste. Stel je voor, na zo'n straffe inhaalrace richting play-off 1 alsnog barragewedstrijden moeten spelen voor Europees voetbal. Wat overheerst dán bij het Gentse bestuur? Relatieve tevredenheid omdat Gent alsnog in de top 6 geraakte of ontgoocheling omwille van de inzinking in play-off 1?

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN