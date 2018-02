Inzet genoeg, goed voetbal iets minder: Standard mist kans om top 6 binnen te komen na 1-1-gelijkspel in Charleroi Frank Dekeyser

18 februari 2018

20u01 3 Jupiler Pro League Billijk gelijkspel in Charleroi. Inzet genoeg, goed voetbal iets minder. Standard vocht terug met tien man en blijft meedoen voor play-off 1.

Een indrukwekkende politiemacht rond het stadion, een politiehelikopter die boven het Stade du Pays vloog, scherpe controle aan de ingangen. Welkom bij de Waalse derby Charleroi-Standard. Vorig jaar werd de wedstrijd nog stilgelegd door supportersproblemen, nu was het hopen op niets anders dan voetbalplezier. Bij Standard verraste Sá Pinto. De Portugees liet topschutter Sá op de bank, met naast hem onder meer aanvoerder Pocognoli en Mpoku. Wisselmogelijkheden bij de Rouches.

De wedstrijd begon veelbelovend met een scherpe aanval van de Karolo’s, Benavente kon net niet bij een doorgekopte bal van Bedia. Wat volgde was een pak minder. Holderdebolder. Veel inzet, veel strijd, weinig voetbal. Met één grote kans aan elke kant. Op het kwartier stuurde Carcela Edmilson diep, die trapte net naast. Vijf minuten voor de rust mikte Bedia hoog over na een goede voorzet van Baby. Tussendoor was het wél af en toe genieten van Mehdi Carcela. Nog niets van zijn klasse ingeboet. Goed wegdraaien, leuke dribbels, uitstekende passing. Alleen leidde het tot niet veel. Daarvoor speelden de andere Rouches te slordig. Te vaak balverlies – ook bij Charleroi trouwens.

Na de rust was de eerste kans voor de bezoekers. Goede voorzet van Marin, de kopbal van Emond ging naast het doel van Mandanda, die de geblesseerde Penneteau verving onder de lat. Een tweede waarschuwing voor Charleroi. De Karolo’s teren op een sterke organisatie. Gedrild door Mazzu. Voorin stond sterke beer Bedia, iets achter hem Rezaei en Benavente die daar wat rondzwerft. Daarachter harde werkers. Zij geven nooit op. Dan moet je als verdediging altijd opletten. Iets wat Laifis niet deed. Hij liet zich opzij zetten door Bedia en maakte dan een fout in de zestienmeter. Dom. Strafschop en tweede geel voor de Cyprioot. Standard moest verder met tien man en een penalty tegen. Rezaei zette zich achter de bal en trapte onhoudbaar binnen. Met 137 kilometer per uur in de bovenhoek. Het werd een moeilijke opdracht voor de Rouches. Moeilijk, maar niet onmogelijk. Standard heeft de laatste maanden karakter gekregen. Grinta, om een modewoord te gebruiken. Edmilson mocht voorzetten, deed dat uitstekend en de ingevallen Sá tikte binnen. Knappe goal. De thuisploeg kreeg nog één kans, maar Grange trapte op Ochoa. Een gelijkspel waar weinig op valt af te dingen. Standard blijft meedoen in de race naar play-off 1.

