Invaller Toyokawa zorgt voor redding Eupen met hattrick en assist

De VAR biedt een meerwaarde... op voorwaarde dat hij geïnstalleerd geraakt. Op Kehrweg had dat veel voeten in de aarde. De kabels waren te kort en voetstuk voor de apparatuur naast het veld bleek zoek. Rampenplan B werd toegepast en uiteindelijk leek alles in orde te komen. Hoe dan ook, Lardot maakte zich niet druk. Toen hij het veld betrad voor de opwarming, was hij zich zelfs van geen kwaad bewust.

Zoals verwacht deed Makelele geen beroep op Leye. Zelfs niet als wisseloplossing. Geen zaak-Leye? Geen kat die zich dàt laat wijsmaken. Een lentezonnetje en een uitstekende grasmat (drie weken geleden aangelegd): ideale omstandigheden voor Govea en dat was de Mexicaanse spelmaker van Moeskroen aan te zien. Hij lag telkens weer aan de basis van acties waarmee het veldoverwicht van de thuisploeg werd onderbroken.

Vooral Eupen dus aan zet. Hoofdzakelijk via de rechterflank, maar de centers van Tirpan - harde werker maar qua traptechniek de middelmaat niet overstijgend - misten de goede richting. Aan de overkant deed Gnaka niet beter. Hij mikte er zelfs eentje op de camera die zich op het dak van de tribune achter Werner bevond.

Dreiging was er wel op schermutselingen voor doel. Een schot van Ocansey werd afgeblokt, Koné trapte in de draai over en er was een prima reflex van Werner nodig om Raspentino te beletten in minuut 43 de stand te openen. 0-0 aan de rust. Makélélé was niet tevreden en dat liet hij onder meer Ocansey duidelijk verstaan. Nu, ja, te veel spelers bij Eupen gaven niet de indruk dat ze tot het uiterste gingen in hun strijd voor het behoud. Aan steun van de achterban ontbrak het hen in deze uitzonderlijke omstandigheden nochtans niet

De tweede helft werd ingezet met een deze keer wel scherpe center van Tirpan. Ocansey kopte in zweefvlucht over. Op Mechelen was het inmiddels 1-0 geworden. Makélélé greep in: Toyokawa als derde spits ter vervanging van middenvelder Schouterden.

Eupen nam risico counter van Excel voorkwam Van Crombrugge de 0-1. Ondertussen was het op Mechelen 2-0 geworden. Onoverkomelijk, die handicap voor de Panda's? Er restte Eupen nog de mogelijkheid afscheid te namen van de Jupiler Pro League met een zege. Dachten we, maar we hielden daarbij geen rekening met een onvoorstelbare.

Een doelpunt van Ocansey werd afgekeurd wegens buitenspel. Raspentino claimde een penalty. Aangeschoten bal oordeelde Lardot terecht. Koné dribbelde in de rechthoek voorbij een paar tegenstanders, maar stuitte op Werner. Garcia dan met een vrije trap, met het hoofd buiten bereik van Werner gedevieerd door Toyokawa. 1-0 en bijna 2-0 toen Raspentino uithaalde en Blondelle op de daaropvolgende corner nipt naast kopte.

Bij het ingaan van het laatste kwartier werd het toch 2-0: aflegger van Toyokawa, schot in de benedenhoek van Garcia. Kehrweg herleefde. Alleen voor Werner miste Koné de kans op 3-0.

Euoen bleef komen en werd ervoor beloond met een derde doelpunt. Toyokawa (weer hij) boog een corner van Garcia (weer hij) in doel. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, denk je dan.

Govea ontsnapte aan rood toen hij zich revancheerde op Mulumba.

Twee minuten voor tijd miste Koné... maar knalde Toyokawa zijn derde binnen. 4-0: iedereen recht op de banken! Eupen op de valreep gered.