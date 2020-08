Invaller Rezaei bezorgt Charleroi zes op zes en de leidersplaats SVL/AR

15 augustus 2020

21u09 0 Charleroi CHA CHA 1 einde 0 KVO KVO KV Oostende Jupiler Pro League Charleroi blijft op zijn elan van vorig seizoen doorgaan. Na de winst op Club Brugge klopte het nu ook KVO. Zes punten dankzij twee treffers en evenveel clean sheets. Efficiëntie in de hoogste graad. Het zag er nochtans lange tijd naar uit dat de Carolo’s niet voorbij Oostende zouden geraken. Tot Rezaei inviel en de beslissing afdwong.

Charleroi trad aan met de elf die vorige week op Club Brugge aan de aftrap kwamen. Met Nicholson in de spits dus en Rezaei op de bank. Bij Oostende één wijziging: Boonen in plaats van Kvasina in de basis.

Terwijl de verzamelende Ultra’s buiten het stadion aan de lopende band vuurpijlen afstaken tot ze, na goed een kwartier, door hun voorraad heen zaten, hadden de Carolo’s het moeilijk met een hoog druk zettend KVO. De betere kans in die periode was voor Boonen. De jonge Limburger met een verleden bij de jeugd van Man U., besloot zwak.

Gaandeweg herstelde Charleroi het evenwicht. Zonder echt gevaarlijk te zijn. Bommetjes ontploften enkel buiten het stadion. De wedstrijd was al een halfuur bezig toen Hubert zich voor het eerst moest reppen. In het verlengde van een hoekschop bereikte Busi aan de tweede paal Fall. De spontane knal van de Senegalees werd door de KVO-doelman in zweefvlucht gepareerd.

Het uitblijven van vloeiende acties — zelfs de fijnbesnaarde Morioka kwam niet aan zijn trekken, Ilaimaharitra evenmin — begon Belhocine op de zenuwen te werken. Hij werd door ref De Creemer tot kalmte aangemaand. 0-0 aan de rust. Het kon niet anders, al had KVO allicht een goaltje kunnen puren uit zijn goede start.

Iraniërs brengen verlossing

Charleroi begon met meer ijver en ideeën aan de tweede helft. Het resultaat van een bolwassing? Kayembe haalde een paar keer de achterlijn. Op snelheid en techniek. Zijn centers werden onderschept. Tot Gholizadeh plots ruimte kreeg om af te drukken. De pegel van de Iraniër belandde ver over.

Kvasina was bij KVO al Gueye komen vervangen in de spits, toen Rezaei inviel en Charleroi overschakelde op een veldbezetting met twee spitsen. Rezaei - Nicholson: in oktober van vorig jaar lag die combinatie aan de basis van de 0-1 winst in Oostende. Voor herhaling vatbaar? Jawel, hoor! Nicholson eiste de aandacht op van een paar verdedigers. Gholizadeh bediende Rezaei in de zestien. De Iraniër scoorde zijn eerste van het seizoen met een gekruist schot. Charleroi op voorsprong, nadat het enkele minuten eerder aan achterstand was ontsnapt toen Penneteau al zittend een scherpe voorzet van Vandendriessche uit zijn doelvlak kon slaan. In het slot maakte D’Haese nog een schitterende actie voorbij drie tegenstanders, maar zijn schot vloog meters naast.



