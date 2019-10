Invaller Onuachu bezorgt Genk in minuut 98 volle buit tegen Moeskroen YP

06 oktober 2019

21u59

Bron: Belga 2 KRC Genk GNK GNK 2 einde 1 MOU MOU Excel Moeskroen Jupiler Pro League Racing Genk heeft de laatste wedstrijd van de tiende speeldag in de Jupiler Pro League winnend weten af te sluiten. Al verliep dat niet zonder slag of stoot. Osabutey kopte de Genkenaren op achterstand, de ingevallen Onuachu was de grote redder voor de thuisploeg. Hij bezorgde zijn team met twee goals - waarvan één in minuut acht (!) van de blessuretijd - alsnog de volle buit. Door de zege komt Genk opnieuw in de top zes.

Felice Mazzu stuurde bij Genk de ploeg het veld op die woensdag Napoli op een gelijkspel hield. De Limburgers konden in de eigen competitie nog niet echt overtuigen. Ook bij seizoensrevelatie Moeskroen waren er geen wijzigingen te noteren.

De landskampioen schoot sterk uit de startblokken, maar vergat zichzelf te belonen. Samatta kopte maar net naast. Na een halfuur zocht Bongonda het gaatje, maar zijn plaatsbal was te zacht om doelman Butez te verrassen. Moeskroen kwam pas in het slotkwartier van de eerste helft gevaarlijk opzetten. Smaakmaker Garcia strafte Genks geblunder bijna af, maar doelman Coucke ranselde het gekrulde schot uit zijn doelvlak. Een tweede poging van de City-huurling hobbelde net naast. Een zoutloze eerste helft eindigde op 0-0.

Na de pauze was het niet lang wachten op wat opwinding. Bij een Henegouwse hoekschop kon Jonah Osabutey (49.) van dichtbij binnenkoppen via de onderkant van de deklat: 0-1. Genk was nu aan zet, maar kreeg het leer amper in de zone van de waarheid. Met nog een kwartier te gaan, kon Ito zich op rechts nog eens doorzetten en voorbrengen. Invaller Paul Onuachu (75.) dook in de rug van Wimmer op en tikte de gelijkmaker binnen. Genk rook bloed en diezelfde Onuachu dacht zich tot matchwinnaar te kronen. De Nigeriaan zette spitsbroeder Samatta op weg naar de 2-1, maar de VAR annuleerde het Genkse feestje voor (nipt) buitenspel, tot ongenoegen van Mazzu. Toch werd Onuachu (90.+8) nog de held van de avond, want in de absolute slotseconden torende de aanvaller boven iedereen uit om de 2-1 binnen te knikken op aangeven van Maehle.

KRC Genk staat dankzij de drie punten opnieuw in de top zes. De Limburgers verzamelden net als AA Gent, Antwerp en KV Mechelen 17 punten. Moeskroen telt een punt minder en is achtste.